Як діяти у разі укусу кліща: поради МОЗ
Фото: в МОЗ порадили, що робити у разі укусу кліща (Getty Images)
Сезон активності кліщів триває до кінця осені, а пік припадає на травень-червень й вересень-жовтень. Важливо знати, як захистити себе від їх укусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.
"Кліщів можна зустріти не лише на природі, їх багато й на міських газонах. Вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею – проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме", - пише МОЗ.
Як знизити ризик укусу кліща:
- утриматись від прогулянок лісом;
- якщо ж плануєте прогулянку - подбайте про безпечний одяг;
- під час прогулянки тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте у траву обабіч;
- застосовуйте репеленти - засоби для відлякування комах;
- регулярно оглядайте себе. Робіть огляд знизу й поступово підіймайтесь вгору;
- після прогулянки прийміть душ;
- випріть та почистіть одяг.
Що робити у разі укусу:
- не заливайте кліща спиртом чи олією. Його необхідно швидше витягнути;
- зверніться в травмпункт. Якщо поруч його немає, скористуйтесь спеціальним пінцетом;
- обробіть місце видалення антисептиком;
- якщо кліщ пробув на тілі більше 36 годин - зверніться до лікаря;
- спостерігайте за своїм станом протягом кількох тижнів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що МОЗ також пояснило як розпізнати психологічне насилля та як його уникнути.
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