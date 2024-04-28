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Як діяти у разі укусу кліща: поради МОЗ

Неділя 28 квітня 2024 15:17
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Як діяти у разі укусу кліща: поради МОЗ Фото: в МОЗ порадили, що робити у разі укусу кліща (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сезон активності кліщів триває до кінця осені, а пік припадає на травень-червень й вересень-жовтень. Важливо знати, як захистити себе від їх укусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

"Кліщів можна зустріти не лише на природі, їх багато й на міських газонах. Вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею – проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме", - пише МОЗ.

Як знизити ризик укусу кліща:

  • утриматись від прогулянок лісом;
  • якщо ж плануєте прогулянку - подбайте про безпечний одяг;
  • під час прогулянки тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте у траву обабіч;
  • застосовуйте репеленти - засоби для відлякування комах;
  • регулярно оглядайте себе. Робіть огляд знизу й поступово підіймайтесь вгору;
  • після прогулянки прийміть душ;
  • випріть та почистіть одяг.

Що робити у разі укусу:

  • не заливайте кліща спиртом чи олією. Його необхідно швидше витягнути;
  • зверніться в травмпункт. Якщо поруч його немає, скористуйтесь спеціальним пінцетом;
  • обробіть місце видалення антисептиком;
  • якщо кліщ пробув на тілі більше 36 годин - зверніться до лікаря;
  • спостерігайте за своїм станом протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що МОЗ також пояснило як розпізнати психологічне насилля та як його уникнути.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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