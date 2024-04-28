Як діяти у разі укусу кліща: поради МОЗ

Сезон активності кліщів триває до кінця осені, а пік припадає на травень-червень й вересень-жовтень. Важливо знати, як захистити себе від їх укусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Що робити у разі укусу:

"Кліщів можна зустріти не лише на природі, їх багато й на міських газонах. Вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею – проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме", - пише МОЗ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що МОЗ також пояснило як розпізнати психологічне насилля та як його уникнути.

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