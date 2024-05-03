Жители Киева "штурмуют" ботсад, создавая огромные очереди у входа: что произошло
В Киеве 3 мая украинцы почти штурмом брали ботанический сад имени Гришка еще до его открытия.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на Telegram-каналы.
Что произошло в Ботаническом саду имени Гришко
Так, на момент пяти часов утра у входа в ботсад образовались огромные очереди. Люди хотели попасть на восход солнца и сфотографировать это явление. Некоторые не желали ждать и перелезали через забор.
Сообщается, что люди продолжали заходить без билетов, хотя с 8 часов уже работали кассы и терминалы. Билет в ботсад стоит 100 гривен.
В Киеве люди хотели в 5 утра попасть в ботсад (фото: t.me/kyivtv)
Что за тренд в TikTok
Отметим, что в соцсети TikTok завирусилось видео с живописным и волшебным рассветом в ботаническом саду в Киеве. Так люди захотели стать частью нового тренда и пришли в ботанический сад.
Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать в случае укуса клеща.
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