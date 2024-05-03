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Жители Киева "штурмуют" ботсад, создавая огромные очереди у входа: что произошло

Киев, Пятница 03 мая 2024 10:32
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Жители Киева "штурмуют" ботсад, создавая огромные очереди у входа: что произошло В Киеве украинцы создают очереди у ботсада (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 3 мая украинцы почти штурмом брали ботанический сад имени Гришка еще до его открытия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на Telegram-каналы.

Что произошло в Ботаническом саду имени Гришко

Так, на момент пяти часов утра у входа в ботсад образовались огромные очереди. Люди хотели попасть на восход солнца и сфотографировать это явление. Некоторые не желали ждать и перелезали через забор.

Сообщается, что люди продолжали заходить без билетов, хотя с 8 часов уже работали кассы и терминалы. Билет в ботсад стоит 100 гривен.

Жители Киева &quot;штурмуют&quot; ботсад, создавая огромные очереди у входа: что произошлоВ Киеве люди хотели в 5 утра попасть в ботсад (фото: t.me/kyivtv)

Что за тренд в TikTok

Отметим, что в соцсети TikTok завирусилось видео с живописным и волшебным рассветом в ботаническом саду в Киеве. Так люди захотели стать частью нового тренда и пришли в ботанический сад.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать в случае укуса клеща.

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