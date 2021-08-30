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Жители Киева отличились наглой выходкой: жарили шашлыки на балконе (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве жители столицы решили устроить себе пикник прямо на балконе. Они жарили шашлык на четвертом этаже жилого дома.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киева Оперативного.

Отмечается, что все происходило на Борщаговке, по адресу Зодчих, 62а. Жильцы квартиры №159 устроили костер прямо на балконе четвертого этажа. Неравнодушные жители дома вызвали полицию на место ЧП.

"Ни в чем себе не отказывая, ребята из квартиры №159 по Зодчих, 62А, решили в 10 вечера пожарить шашлык на балконе. Даже дрова на лестничной клетке оставили, чтобы их было легче найти. Полицию вызвали. Ждем", - сказано в сообщении.

В сети опубликовали видео наглой выходки украинцев.

Интересно, что в комментариях многие написали, что в этом ничего такого нет и люди не нарушают закон.

  • Надо было вентилятор поставить, чтобы дым разгонял. А вообще жарят и жарят, в чем проблема?
  • Запитай сусідів, що зверху, як у них смердить в квартирі.
  • Автор шашлыка не ел, видимо, с майских, вот и беситься, что не позвали.
  • Правила пожарной безопасности не запрещают тебе быть дебилом, но запрещают разводить костер в жилом доме.

Как мы ранее писали, в метро Киева подростки устроили дикую выходку, но все пассажиры молчали.

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Киев