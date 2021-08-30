Жители Киева отличились наглой выходкой: жарили шашлыки на балконе (видео)

В Киеве жители столицы решили устроить себе пикник прямо на балконе. Они жарили шашлык на четвертом этаже жилого дома.
Об этом сообщили в Telegram-канале Киева Оперативного.
Отмечается, что все происходило на Борщаговке, по адресу Зодчих, 62а. Жильцы квартиры №159 устроили костер прямо на балконе четвертого этажа. Неравнодушные жители дома вызвали полицию на место ЧП.
"Ни в чем себе не отказывая, ребята из квартиры №159 по Зодчих, 62А, решили в 10 вечера пожарить шашлык на балконе. Даже дрова на лестничной клетке оставили, чтобы их было легче найти. Полицию вызвали. Ждем", - сказано в сообщении.
В сети опубликовали видео наглой выходки украинцев.
Интересно, что в комментариях многие написали, что в этом ничего такого нет и люди не нарушают закон.
Как мы ранее писали, в метро Киева подростки устроили дикую выходку, но все пассажиры молчали.