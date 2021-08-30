Жителі Києва відзначилися нахабною витівкою: смажили шашлики на балконі (відео)

Відзначається, що все відбувалося на Борщагівці, за адресою Зодчих, 62а. мешканці квартири №159 влаштували багаття прямо на балконі четвертого поверху. Небайдужі мешканці будинку викликали поліцію на місце НП.

"Ні в чому собі не відмовляючи, хлопці з квартири №159 по Зодчих, 62а, вирішили о 10 вечора посмажити шашлик на балконі. Навіть дрова на сходовій клітці залишили, щоб їх було легше знайти. Поліцію викликали. Чекаємо", - сказано в повідомленні.

У мережі опублікували відео нахабної витівки українців.

Цікаво, що в коментарях багато хто написав, що в цьому нічого такого немає і люди не порушують закон.