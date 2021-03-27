Жители Киева объединились, чтобы помочь бабушке-мастерице со зверушками у метро

В Киеве бабушка, продающая вязаные забавные зверушки у метро, стала настоящей звездой соцсетей. Талантом и трудолюбием пенсионерки восхищаются и призывают покупать у нее поделки, чтобы помочь заработать.
Фото мастерицы показала в Facebook пользователь сети, киевская художница Лилия Коровникова.
Женщина сидит с игрушками у входа в метро "Почайна". Ее поделки выглядят очень мило - видно, что в каждую зверушку вложена частичка души мастерицы.
"Не милостыню просит, а своим умением вязать зарабатывает деньги к своей мизерной пенсии. На Петровке, возле входа в метро, сидит женщина и продает вязанные игрушки крючком, в каждой вложена душа, каждая особенная, эксклюзивная", - пишет художница и призывает киевлян покупать у рукодельницы ее поделки.
Фото: В Киеве возле метро бабушка-мастерица продает вязаные игрушки (facebook.com/liliya.korovnikova)
Пост Лилии стал очень популярным, набрал множество комментариев и разошелся репостами.
"Будете пробегать, остановитесь купите красоту у рукодельницы. Сделать фото и пост мне разрешили", - добавила автор публикации.
Автор публикации показала на карте, где найти мастерицу.
Скриншот: Бабушку-мастерицу можно найти здесь
В комментариях люди пишут, что готовы помогать деньгами, нитками и даже делать заказы.
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