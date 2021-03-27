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Жители Киева объединились, чтобы помочь бабушке-мастерице со зверушками у метро

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве бабушка, продающая вязаные забавные зверушки у метро, стала настоящей звездой соцсетей. Талантом и трудолюбием пенсионерки восхищаются и призывают покупать у нее поделки, чтобы помочь заработать.

Фото мастерицы показала в Facebook пользователь сети, киевская художница Лилия Коровникова.

Женщина сидит с игрушками у входа в метро "Почайна". Ее поделки выглядят очень мило - видно, что в каждую зверушку вложена частичка души мастерицы.

"Не милостыню просит, а своим умением вязать зарабатывает деньги к своей мизерной пенсии. На Петровке, возле входа в метро, сидит женщина и продает вязанные игрушки крючком, в каждой вложена душа, каждая особенная, эксклюзивная", - пишет художница и призывает киевлян покупать у рукодельницы ее поделки.

Фото: В Киеве возле метро бабушка-мастерица продает вязаные игрушки (facebook.com/liliya.korovnikova)

Пост Лилии стал очень популярным, набрал множество комментариев и разошелся репостами.

"Будете пробегать, остановитесь купите красоту у рукодельницы. Сделать фото и пост мне разрешили", - добавила автор публикации.

Автор публикации показала на карте, где найти мастерицу.

Скриншот: Бабушку-мастерицу можно найти здесь

В комментариях люди пишут, что готовы помогать деньгами, нитками и даже делать заказы.

  • "Игрушки супер. Помогите отыскать телефон бабушки, хочу помочь ей с нитками"
  • "Вони бездоганні! Дуже-дуже чудові! Краще не зробити! Бажаю міцного здоров'я на довгі роки та удачи у всіх справах, натхнення і сили для відтворення нових шедеврів!"
  • "Как найти эту рукодельницу? Зайца в платке хочу и ворону"
  • "Добавлю от себя - не торгуйтесь, не задавайте глупых вопросов "почему так дорого", а в идеале - даже на чай оставьте!... Эти изделия априори заряжены на позитив и добро"
  • "Будете видеть бабушку, возьмите, пожалуйста, контакты, я бы наполнителем для игрушек и нитками могла поделиться с ней".

Ранее мы писали, что украинский мастер макраме связал велосипед и попал в Книгу рекордов.

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