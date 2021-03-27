Жители Киева объединились, чтобы помочь бабушке-мастерице со зверушками у метро

Женщина сидит с игрушками у входа в метро "Почайна". Ее поделки выглядят очень мило - видно, что в каждую зверушку вложена частичка души мастерицы.

"Не милостыню просит, а своим умением вязать зарабатывает деньги к своей мизерной пенсии. На Петровке, возле входа в метро, сидит женщина и продает вязанные игрушки крючком, в каждой вложена душа, каждая особенная, эксклюзивная", - пишет художница и призывает киевлян покупать у рукодельницы ее поделки.

Фото: В Киеве возле метро бабушка-мастерица продает вязаные игрушки (facebook.com/liliya.korovnikova)

Пост Лилии стал очень популярным, набрал множество комментариев и разошелся репостами.

"Будете пробегать, остановитесь купите красоту у рукодельницы. Сделать фото и пост мне разрешили", - добавила автор публикации.

Автор публикации показала на карте, где найти мастерицу.

Скриншот: Бабушку-мастерицу можно найти здесь

В комментариях люди пишут, что готовы помогать деньгами, нитками и даже делать заказы.