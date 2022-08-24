Жители двух областей Украины могут получить 1500 гривен на продукты: как это сделать

Жители Украины разных категорий могут получить продуктовые сертификаты, если они проживают сейчас в Сумской и Черниговской областях. Благотворительная организация ADRA Ukraine при поддержке Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН помогает в получении этой помощи.
Об этом сообщается на странице в соцсети организации.
Владелец сертификата может купить продовольственные или непродовольственные товары на сумму 1500 грн в магазинах "Сильпо", Le Silpo, Fozzy, "Фора", "Thrash!Траш!".
внутренне перемещенные;
те, что пострадали в результате военных действий;
лица с инвалидностью (I, II группа);
самостоятельно обеспечивающие жизнедеятельность семьи;
беременные женщины или кормящие младенцев;
многодетные семьи;
лица пенсионного возраста (60+).
В городах Чернигов, Нежин и Сумы получить сертификаты можно только по предварительной записи.
Запись онлайн производится через Google форму (исключение – живая очередь для людей категории 60+). Ссылка на Google форму находится на сайте www.adra.ua > раздел "Новости" > статья "Как получить продовольственный сертификат".
В остальных населенных пунктах запись ведется в пунктах выдачи в порядке живой очереди.
Как только набирается количество людей, форма закрывается на время обработки заявок.
По вопросам звоните по указанным номерам
+380673331752
+380931706739
+380506155750.
Напомним, что украинцам рассказали, как получить 2220 гривен на человека от ООН.