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Жители двух областей Украины могут получить 1500 гривен на продукты: как это сделать

Как людям получить помощь на продукты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Жители Украины разных категорий могут получить продуктовые сертификаты, если они проживают сейчас в Сумской и Черниговской областях. Благотворительная организация ADRA Ukraine при поддержке Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН помогает в получении этой помощи.

Об этом сообщается на странице в соцсети организации.

Владелец сертификата может купить продовольственные или непродовольственные товары на сумму 1500 грн в магазинах "Сильпо", Le Silpo, Fozzy, "Фора", "Thrash!Траш!".

Кто может получить сертификат:

  • внутренне перемещенные;

  • те, что пострадали в результате военных действий;

  • лица с инвалидностью (I, II группа);

  • самостоятельно обеспечивающие жизнедеятельность семьи;

  • беременные женщины или кормящие младенцев;

  • многодетные семьи;

  • лица пенсионного возраста (60+).

Как получить сертификат

В городах Чернигов, Нежин и Сумы получить сертификаты можно только по предварительной записи.

Запись онлайн производится через Google форму (исключение – живая очередь для людей категории 60+). Ссылка на Google форму находится на сайте www.adra.ua > раздел "Новости" > статья "Как получить продовольственный сертификат".

В остальных населенных пунктах запись ведется в пунктах выдачи в порядке живой очереди.

Как только набирается количество людей, форма закрывается на время обработки заявок.

По вопросам звоните по указанным номерам
+380673331752
+380931706739
+380506155750.

Напомним, что украинцам рассказали, как получить 2220 гривен на человека от ООН.

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