Жители двух областей Украины могут получить 1500 гривен на продукты: как это сделать

Владелец сертификата может купить продовольственные или непродовольственные товары на сумму 1500 грн в магазинах "Сильпо", Le Silpo, Fozzy, "Фора", "Thrash!Траш!".

Кто может получить сертификат:

внутренне перемещенные;

те, что пострадали в результате военных действий;

лица с инвалидностью (I, II группа);

самостоятельно обеспечивающие жизнедеятельность семьи;

беременные женщины или кормящие младенцев;

многодетные семьи;

лица пенсионного возраста (60+).

Как получить сертификат

В городах Чернигов, Нежин и Сумы получить сертификаты можно только по предварительной записи.

Запись онлайн производится через Google форму (исключение – живая очередь для людей категории 60+). Ссылка на Google форму находится на сайте www.adra.ua > раздел "Новости" > статья "Как получить продовольственный сертификат".

В остальных населенных пунктах запись ведется в пунктах выдачи в порядке живой очереди.

Как только набирается количество людей, форма закрывается на время обработки заявок.

По вопросам звоните по указанным номерам

+380673331752

+380931706739

+380506155750.