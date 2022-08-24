Мешканці двох областей України можуть отримати 1500 гривень на продукти: як це зробити

Власник сертифікату може купити продовольчі або непродовольчі товари на суму 1500 грн. у магазинах "Сільпо", Le Silpo, Fozzy, "Фора", "Thrash!Траш!".

Хто може отримати сертифікат:

внутрішньо переміщені особи;

ті, що постраждали внаслідок воєнних дій;

особи з інвалідністю (І, ІІ група);

що самостійно забезпечують життєдіяльність сім'ї;

вагітні жінки або ті, хто годує немовлят;

багатодітні сім'ї;

особи пенсійного віку (60+).

Як отримати сертифікат

У містах Чернігів, Ніжин та Суми отримати сертифікати можна лише за попереднім записом.

Запис онлайн проводиться через Google форму (виключення – жива черга для людей категорії 60+). Посилання на форму Google знаходиться на сайті www.adra.ua > розділ "Новини" > стаття "Як отримати продовольчий сертифікат".

У інших населених пунктах запис ведеться у пунктах видачі порядку живої черги.

Як тільки набирається кількість людей, форма закривається на час обробки заявок.

З питань телефонуйте за вказаними номерами

+380673331752

+380931706739

+380506155750.