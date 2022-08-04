2220 гривен на человека. Как украинцам получить выплаты от ООН

Средства переселенцам выплачивают в течение трех месяцев

Агентство ООН по делам беженцев в Украине продолжает выплачивать денежную помощь наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на объявление от Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Сейчас учреждение продолжает сбор заявок для оказания помощи семьям, которым пришлось покинуть свой дом и которые нуждаются в обустройстве в новом месте жительства - приходится платить аренду, есть потребность в продуктах и гигиене.

Кто может получить выплату

Финансовая помощь от UNHCR предоставляется наиболее уязвимым категориям ВПО. Чтобы получить помощь, вы должны подпадать под следующие критерии:

Быть внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) с 24 февраля 2022 года Или относиться к одной или нескольким из следующих категорий:

Семья, имеющая только одного из родителей и двух или более детей до 18 лет или лицо пожилого возраста (от 60 лет)

Семья председателем которой является одна или несколько одиноких лиц пожилого возраста или лицо пожилого возраста с ребенком (детьми) до 18 лет

Семья с одним или несколькими лицами с ограниченными возможностями (люди с инвалидностью или лица, имеющие хронические заболевания)

Приемные семьи.

3. Вы не должны получать финансовую помощь от других фондов, в том числе в размере 2200 гривен на человека за месяц от другой гуманитарной организации или агентства ООН. Поскольку один и тот же вид помощи может оказываться через несколько различных организаций.

Фото: Финансовая помощь от UNHCR предоставляется наиболее уязвимым категориям ВПО (Виталий Носач/РБК-Украина)

Как получить выплату ВПО

Для получения пособия заявитель должен посетить центр сбора данных: там представители организации "Право на Защиту" проведут с ВПО собеседование и установят степень уязвимости. Центры работают в семи областях Украины: Киевская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская и Луганская. Точный адрес центра можно узнать на сайте UNHCR.

О результатах собеседования заявителя сообщат сразу. Если семья по результатам собеседования может получить денежную помощь, то на следующем этапе необходимо предоставить личную информацию о каждом члене семьи. Для сбора данных требуется личное присутствие каждого. Но если человек не может прийти в центр из-за ограниченных возможностей, его зарегистрируют дистанционно.

Список необходимых документов:

идентификационный код;

документ, удостоверяющий личность (паспорт);

справка ВПЛ (при наличии);

реквизиты банковского счета заявителя (банковская карточка);

свидетельство о рождении детей;

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверения медицинская справка для людей с ограниченными возможностями.

Сколько и как выплачивают переселенцам

Размер финансовой помощи составляет 2220 гривен в месяц для каждого члена семьи. Выплачивают средства в течение трех месяцев.

Выплата предоставляется сразу за три месяца и будет перечислена на имя заявителя:

на банковский счет указан при подаче заявки;

для людей у которых отсутствует банковская карта - через Укрпочту.

О зачислении средств оповестят смс-сообщением.

Подробную информацию о выплатах можно получить:

по номеру телефона - горячая линия УВКБ ООН: 0 800 30 77 11;

в Telegram-канале.

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