Жителі Дніпра знімають квартири та оплачують оренду для постраждалих внаслідок обстрілу

Внаслідок удару Росії 14 січня по багатоповерхівці в Дніпрі загинуло 44 особи, серед яких 5 дітей. 39 людей врятували, проте вони залишилися без даху над головою. Містяни вирішили не гаяти час і почали орендувати квартири для постраждалих.
Про це повідомляють у місцевому виданні "Наше місто".
Після того, як на набережній Перемоги у житловому багатоповерховому будинку не стало цілого під'їзду, декілька десятків людей залишилися без власного помешкання. Дніпряни не змогли стояти осторонь, тож почали винаймати та оплачувати квартири для постраждалих.
Повідомлення з оголошеннями розлетілися соціальними мережами.
Як пишуть журналісти видання "Наше місто", до експертів з ринку нерухомості щодня звертаються чимало людей, які хочуть допомогти винайняти житло. Також звертаються і ті, хто готовий надати своє житло. Люди готові допомагати безкоштовно.
Скриншоти: nashemisto.dp.ua
Варто зауважити, що місцеві рієлтори також докладають зусиль до допомоги. Вони не лише надають житло, а й оплачують його на три місяці вперед. Багатодітні сім'ї або дітей-сиріт готові забрати під опіку на постійній основі.
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Якщо з Дніпра та хочете допомогти речами, їх можна доставити в позашкільний навчальний заклад "Штурм" за адресою вул. Дорошенка, 9. Наразі найбільше потребують медикаментів для тих, хто потрапив у лікарні.
Проте зайвими не будуть теплий одяг, побутові речі тощо.
Крім того, уродженець Дніпра Ігор Лаченков відкрив збір на допомогу постраждалим. Надіслати гроші можна за посиланням.
Раніше ми розповідали про дівчину Анну, яка святкувала свій день народження, коли Росія зруйнувала її дім.
Також повідомлялося, що під завалами в Дніпрі загинув відомий тренер з боксу.