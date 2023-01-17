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Того дня святкувала 19-річчя: у Дніпрі дівчина залишилися без ока через удар РФ по будинку

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Дніпро, Вівторок 17 січня 2023 14:25
Того дня святкувала 19-річчя: у Дніпрі дівчина залишилися без ока через удар РФ по будинку Дівчина втратила око через ракетний удар РФ у Дніпрі (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Внаслідок цього важкі поранення отримала 19-річна дівчина з Луганської області, студентка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Анна Котова.

Про це повідомила подруга дівчини Тетяна Зінцова в Instagram.

У якому стані дівчина

У день атаки, 14 січня, Анна святкувала своє 19-річчя. Дівчину дістали з-під завалів, вона дивом вижила.

Внаслідок ракетного удару дівчина отримала серйозні травми, лікарі, на жаль, видалили їй око. Наразі дівчина перебуває в реанімації.

"Рятуючи життя Анні, лікарі не змогли зберегти одне око та видалили його, за друге прийдеться боротися після стабілізації основного стану, також у дівчини численні забої та черепно-мозкова травма", - написала Тетяна Зінцова.

Того дня святкувала 19-річчя: у Дніпрі дівчина залишилися без ока через удар РФ по будинкуАнна Котова постраждала внаслідок атаки РФ у Дніпрі (instagram.com/tatyana_zintsova)

Дівчина також додала, що Анна проживала у Дніпрі без родичів, у неї у місті є лише хлопець.

Також про те, що Анна Котова наразі перебуває у реанімації, повідомив у Telegram і Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА, звідки родом дівчина.

"Наша переселенка перебуває наразі у лікарні Дніпра, у реанімації, стан важкий. Зараз справа за лікарями, дівчина отримує всю необхідну допомогу. На жаль, Анна, саме так звати дівчину, перебувала у Дніпрі сама, без родичів, тож ми зробимо все, аби допомогти їй", - написав Гайдай.

Окрім того, збір коштів для Анни зупинено. Дівчину переводять на лікування до Польщі.

Раніше ми повідомляли, у Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами.

Також ми писали, що внаслідок атаки РФ у Дніпрі загинув відомий тренер з боксу. Показали фото кухні тренера до та після прильоту ракети.

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