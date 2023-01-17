Жителі Дніпра знімають квартири та оплачують оренду для постраждалих внаслідок обстрілу

Внаслідок удару Росії 14 січня по багатоповерхівці в Дніпрі загинуло 44 особи , серед яких 5 дітей. 39 людей врятували, проте вони залишилися без даху над головою. Містяни вирішили не гаяти час і почали орендувати квартири для постраждалих.

Про це повідомляють у місцевому виданні "Наше місто".

Як дніпряни об'єдналися

Після того, як на набережній Перемоги у житловому багатоповерховому будинку не стало цілого під'їзду, декілька десятків людей залишилися без власного помешкання. Дніпряни не змогли стояти осторонь, тож почали винаймати та оплачувати квартири для постраждалих.

Повідомлення з оголошеннями розлетілися соціальними мережами.

Як пишуть журналісти видання "Наше місто", до експертів з ринку нерухомості щодня звертаються чимало людей, які хочуть допомогти винайняти житло. Також звертаються і ті, хто готовий надати своє житло. Люди готові допомагати безкоштовно.

Скриншоти: nashemisto.dp.ua

Варто зауважити, що місцеві рієлтори також докладають зусиль до допомоги. Вони не лише надають житло, а й оплачують його на три місяці вперед. Багатодітні сім'ї або дітей-сиріт готові забрати під опіку на постійній основі.

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Як долучитися до допомоги

Якщо з Дніпра та хочете допомогти речами, їх можна доставити в позашкільний навчальний заклад "Штурм" за адресою вул. Дорошенка, 9. Наразі найбільше потребують медикаментів для тих, хто потрапив у лікарні.

Проте зайвими не будуть теплий одяг, побутові речі тощо.

Крім того, уродженець Дніпра Ігор Лаченков відкрив збір на допомогу постраждалим. Надіслати гроші можна за посиланням.