Жители Днепра снимают квартиры и оплачивают аренду для пострадавших в результате обстрела

В результате удара России 14 января по многоэтажке в Днепре погибли 44 человека , среди которых 5 детей. 39 человек спасли, однако они остались без крова. Горожане решили не терять время и начали арендовать квартиры для пострадавших.

Об этом сообщают в местном издании "Наше місто".

Как днепряне объединились

После того как на набережной Победы в жилом многоэтажном доме не стало целого подъезда, несколько десятков человек остались без жилья. Днепряне не смогли стоять в стороне, поэтому начали снимать и оплачивать квартиры для пострадавших.

Сообщения с объявлениями разлетелись по социальным сетям.

Как пишут журналисты издания "Наше місто", к экспертам рынка недвижимости ежедневно обращаются немало людей, которые хотят помочь снять жилье. Также обращаются и те, кто готов предоставить свое жилье. Люди готовы помогать бесплатно.

Скриншоты: nashemisto.dp.ua

Следует заметить, что местные риелторы также прилагают усилия к помощи. Они не только дают жилье, но и оплачивают его на три месяца вперед. Многодетные семьи или детей-сирот готовы брать под опеку на постоянной основе.

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Как присоединиться к помощи

Если из Днепра и хотите помочь вещами, их можно доставить во внешкольное учебное заведение "Штурм" по адресу ул. Дорошенко, 9. Сейчас больше всего нуждаются в медикаментах для попавших в больницы.

Однако лишними не будут теплая одежда, бытовые вещи и т.д.

Кроме того, уроженец Днепра Игорь Лаченков открыл сбор в помощь пострадавшим. Послать деньги можно по ссылке.