Жители Днепра снимают квартиры и оплачивают аренду для пострадавших в результате обстрела
В результате удара России 14 января по многоэтажке в Днепре погибли 44 человека, среди которых 5 детей. 39 человек спасли, однако они остались без крова. Горожане решили не терять время и начали арендовать квартиры для пострадавших.
Об этом сообщают в местном издании "Наше місто".
Как днепряне объединились
После того как на набережной Победы в жилом многоэтажном доме не стало целого подъезда, несколько десятков человек остались без жилья. Днепряне не смогли стоять в стороне, поэтому начали снимать и оплачивать квартиры для пострадавших.
Сообщения с объявлениями разлетелись по социальным сетям.
Как пишут журналисты издания "Наше місто", к экспертам рынка недвижимости ежедневно обращаются немало людей, которые хотят помочь снять жилье. Также обращаются и те, кто готов предоставить свое жилье. Люди готовы помогать бесплатно.
Скриншоты: nashemisto.dp.ua
Следует заметить, что местные риелторы также прилагают усилия к помощи. Они не только дают жилье, но и оплачивают его на три месяца вперед. Многодетные семьи или детей-сирот готовы брать под опеку на постоянной основе.
Скриншот
Как присоединиться к помощи
Если из Днепра и хотите помочь вещами, их можно доставить во внешкольное учебное заведение "Штурм" по адресу ул. Дорошенко, 9. Сейчас больше всего нуждаются в медикаментах для попавших в больницы.
Однако лишними не будут теплая одежда, бытовые вещи и т.д.
Кроме того, уроженец Днепра Игорь Лаченков открыл сбор в помощь пострадавшим. Послать деньги можно по ссылке.
Раньше мы рассказывали о девушке Анне, которая праздновала свой день рождения , когда Россия разрушила ее дом.
Также сообщалось, что под завалами в Днепре погиб известный тренер бокса.