UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцев напугала "гусеница, скрещенная с ужом": видео необычного создания

Автор: Тетяна Самарук

В Ровно местные жители заметили странную гусеницу. В сети большинство считает, что это гусеница скрещенная со змеей.

Видео опубликовали в Instagram-сообществе "rivne_1283".

Так, гусеницу-змею можно встретить в тропических лесах Центральной Америки. Но этих бабочек видели и в северной части Южной Америки (Колумбия, Эквадор, Боливия, Гайана). В основном живут они на деревьях.

Однако, в комментариях большая часть склоняется к мнению, что это гусеница винного бражника. Насекомые распространены в Европе, включая юг Урала. Встречаются в Турции, Иране, Средней Азии, Индии, Корее, Японии и Китае. Обитает в садах, на опушке леса, обочинах дорог.

Если эту гусеницу напугать, то она сразу втягивает голову и напоминает сегмент с рисунком глаз. В частности от этого они и становятся похожими на голову змеи с глазами отпугивающей незваных хищников.

Гусеница винного бражника (фото: wikipedia.org)

Ранее мы сообщали, что в Харьковском метро заметили лису.

Также в Киеве зафиксировали три случая редкой болезни, которая передается через укусы комаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
животноегусеницакурези