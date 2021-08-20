Украинцев напугала "гусеница, скрещенная с ужом": видео необычного создания

Так, гусеницу-змею можно встретить в тропических лесах Центральной Америки. Но этих бабочек видели и в северной части Южной Америки (Колумбия, Эквадор, Боливия, Гайана). В основном живут они на деревьях.

Однако, в комментариях большая часть склоняется к мнению, что это гусеница винного бражника. Насекомые распространены в Европе, включая юг Урала. Встречаются в Турции, Иране, Средней Азии, Индии, Корее, Японии и Китае. Обитает в садах, на опушке леса, обочинах дорог.

Если эту гусеницу напугать, то она сразу втягивает голову и напоминает сегмент с рисунком глаз. В частности от этого они и становятся похожими на голову змеи с глазами отпугивающей незваных хищников.

Гусеница винного бражника (фото: wikipedia.org)