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Українців налякала "гусінь, схрещена з вужем": відео незвичайного створіння

Автор: Тетяна Самарук

У Рівному місцеві жителі помітили дивну гусінь. У мережі більшість вважає, що це гусениця схрещена зі змією.

Відео опублікували в Instagram-спільноті "rivne_1283".

Так, гусеницю-змію можна зустріти в тропічних лісах Центральної Америки. Але цих метеликів бачили й в північній частині Південної Америки (Колумбія, Еквадор, Болівія, Гаяна). В основному живуть вони на деревах.

Однак, у коментарях більша частина схиляється до думки, що це гусінь винного бражника. Комахи поширені в Європі, включаючи південь Уралу. Зустрічаються в Туреччині, Ірані, Середньої Азії, Індії, Кореї, Японії та Китаї. Мешкає в садах, на узліссі, узбіччях доріг.

Якщо цю гусеницю налякати, то вона відразу втягує голову та нагадує сегмент з малюнком очей. Зокрема від цього вони і стають схожими на голову змії з очима що відлякує непроханих хижаків.

Гусінь винного бражника (фото: wikipedia.org)

Раніше ми повідомляли, що у харківському метро помітили лисицю.

Також у Києві зафіксували три випадки рідкісної хвороби, яка передається через укуси комарів.

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