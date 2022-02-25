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Жителей Оболонского района Киева просят не выходить на улицу

Автор: Анна Шиканова

В Киеве призывают жителей Оболонского района покинуть улицу и не выходить из дома – в связи с приближением активных военных действий.

Об этом говорится на странице КГГА в Facebook

"Будьте внимательны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно в связи с приближением врага.

Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала "Воздушная тревога". Берегите себя!" – сказано в сообщении.

Карта ближайших убежищ в Киеве по этой ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что над Киевом ночью сбили по меньшей мере две ракеты и один истребитель СУ-27, - ОП.

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Киев