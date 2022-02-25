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Жителів Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю

Автор: Анна Шиканова

У Києві закликають жителів Оболонського району покинути вулицю і не виходити з дому – у зв'язку з наближенням активних військових дій.

Про це йдеться на сторінці КМДА у Facebook

"Будьте уважні і залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв'язку з наближенням ворога.

Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в Укриття в разі включення сигналу "Повітряна тривога". Бережіть себе!"- сказано в повідомленні.

Карта найближчих притулків у Києві за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що над Києвом вночі збили щонайменше дві ракети та один винищувач СУ-27, - ОП.

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Київ