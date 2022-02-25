Жителів Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю

У Києві закликають жителів Оболонського району покинути вулицю і не виходити з дому – у зв'язку з наближенням активних військових дій.
Про це йдеться на сторінці КМДА у Facebook
"Будьте уважні і залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв'язку з наближенням ворога.
Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в Укриття в разі включення сигналу "Повітряна тривога". Бережіть себе!"- сказано в повідомленні.
Карта найближчих притулків у Києві за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що над Києвом вночі збили щонайменше дві ракети та один винищувач СУ-27, - ОП.