Жителей Оболонского района Киева просят не выходить на улицу
Фото: Жителей Оболони просят не выходить на улицу (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве призывают жителей Оболонского района покинуть улицу и не выходить из дома – в связи с приближением активных военных действий.
Об этом говорится на странице КГГА в Facebook
"Будьте внимательны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно в связи с приближением врага.
Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала "Воздушная тревога". Берегите себя!" – сказано в сообщении.
Карта ближайших убежищ в Киеве по этой ссылке.
Напомним, ранее мы писали о том, что над Киевом ночью сбили по меньшей мере две ракеты и один истребитель СУ-27, - ОП.