Жителей Оболонского района Киева просят не выходить на улицу

В Киеве призывают жителей Оболонского района покинуть улицу и не выходить из дома – в связи с приближением активных военных действий.

Об этом говорится на странице КГГА в Facebook

"Будьте внимательны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно в связи с приближением врага.

Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала "Воздушная тревога". Берегите себя!" – сказано в сообщении.

Карта ближайших убежищ в Киеве по этой ссылке.