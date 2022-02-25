ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жителів Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 12:11
Жителів Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю Фото: жителів Оболоні просять не виходити на вулицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві закликають жителів Оболонського району покинути вулицю і не виходити з дому – у зв'язку з наближенням активних військових дій.

Про це йдеться на сторінці КМДА у Facebook

"Будьте уважні і залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв'язку з наближенням ворога.

Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в Укриття в разі включення сигналу "Повітряна тривога". Бережіть себе!"- сказано в повідомленні.

Карта найближчих притулків у Києві за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що над Києвом вночі збили щонайменше дві ракети та один винищувач СУ-27, - ОП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога