Жителів Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю

У Києві закликають жителів Оболонського району покинути вулицю і не виходити з дому – у зв'язку з наближенням активних військових дій.

Про це йдеться на сторінці КМДА у Facebook

"Будьте уважні і залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв'язку з наближенням ворога.

Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в Укриття в разі включення сигналу "Повітряна тривога". Бережіть себе!"- сказано в повідомленні.

Карта найближчих притулків у Києві за цим посиланням.