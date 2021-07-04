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Жителів Києва та області попередили про град, грози та шквали: вже затоплені вулиці і будинки

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Київ, Неділя 04 липня 2021 18:16
Жителів Києва та області попередили про град, грози та шквали: вже затоплені вулиці і будинки Фото: злива в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Найближчим часом в Києві та Київській області очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози, град і шквальний вітер, який сягатиме 15-20 м/с.

Про це повідомляє ДСНС.

"У Києві та Київській області в найближчу годину та до кінця доби 4 липня місцями град і шквали 15-20 м/с. Вдень 5 липня буде гроза (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Завтра, 5 липня, також очікуються грози по всій території України. У південних і центральних областях місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с. Також оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Зазначимо, що вулицю Мурманська, яка знаходиться в Києві недалеко від станції метро "Лісова" сильна злива вже затопила.

Жителів Києва та області попередили про град, грози та шквали: вже затоплені вулиці і будинки

Вулиця Мурманська після зливи (фото: Telegram-канал "Київ без цензури")

Також в мережі з'явилося відео, на якому видно, як сильна злива затопила будинок в Києві. Вода просто тече з-під стелі. Місцеві жителі підставляють відра і тазики.

Сильний дощ з грозою в Подільському районі (відео: YouTube)

Нагадаємо, за прогнозом Наталки Діденко, частина України опиниться під загрозою шторму через циклон, який накриє значну частину країни в понеділок, 5 липня.

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