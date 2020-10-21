Жителей Ивано-Франковска терроризируют леопардом (видео)

В Ивано-Франковске жителей жилого комплекса напугал леопард. Животному несколько месяцев и оно появилось с молодыми людьми на прогулке рядом с многоэтажками. Люди вызвали полицию.

Откуда взялся леопард в городе, и что с ним теперь, говорится в сюжете ТСН.

Одну из местных жительниц, которая гуляла с собакой, попросили отойти на безопасное расстояние. Мол, леопард собак не любит. Причем леопард был без поводка - его он тоже не жалует.

Эксперты из зоопарка говорят, что да, на видео леопард, а не похожая на него порода кошки.

Но заводить леопарда дома - преступление. Ведь приручить его невозможно. Пока животное маленькое, стресс будет переживать оно, когда подрастет - это станет опасно уже для людей.

Полицейские нашли квартиру, в которой живет леопард. Но оказалось, что ее снимают, арендодатель о животном ничего не знает, а съемщиков вместе с леопардом и след простыл.

В соцсетях вычислили якобы владельца леопарда. Но он убеждает, что на его фото и видео совсем другое животное, находится оно в Киеве. И записать видео и сделать фото "ему выпала случайная возможность".

В Ивано-Франковске люди испугались леопарда (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что парк в Киеве оккупировали дикие животные, которые совсем не боятся людей.

Также сообщалось о том, что в людном парке за чертой столицы живет стая лисиц. Люди подкармливают их даже мороженым, а волонтеры пытаются выловить.