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Парк в Киеве "оккупировали" дикие животные: людей совсем не боятся

Киев, Вторник 29 сентября 2020 18:19
Парк в Киеве "оккупировали" дикие животные: людей совсем не боятся
Парк "Победа" в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве заметили группу диких животных в одном из парков

В Киеве в парке "Победа" заметили диких животных, которые очень свободно себя чувствовали в присутствии людей. Речь идет о белках - они бегали по траве в осеннем парке, запасаясь на зиму орешками.

Киевлянин Андрей снял забавное видео и выложил его в Facebook.

По его словам, белки не боятся людей и не пытаются вскарабкаться на деревья, как это обычно происходит. Кроме того, они еще и терроризируют голубей, забирая у них орешки и семечки.

В Киеве в парке "Победа" бегают белки

Интересно, что белки увереннее себя чувствуют в глухих лесах, подальше от людей. Там она забирается в пустые дупла, где обустраивает свое жилище. Если таких не находит, то достраивает старые вороньи гнезда или мастерит собственные на разветвлениях толстых суков.

Ранее мы писали, что в Харькове заметили аномальное нашествие аистов на городской свалке. Активисты и волонтеры так и не смогли объяснить, почему птицы решили выбрать такое необычное место поселения.

Также сообщалось, что в Киеве на одном из озер рыбак выловил диковинную рыбу с человеческими зубами. Специалисты говорят, что это паку - родственник пираньи. И, вероятно, рыба была выпущена из аквариума.

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