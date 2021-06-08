Жителей города под Днепром напугал необычный смерч в небе (фото)

Смерч сняли на фото в понедельник, 7 июня. Обычно смерч возникает в небе и достигает земли, но это явление наблюдалось только в небе.

Фото: Смерч в Покрове (facebook.com/ordzhocity)

Вероятнее всего, жители города увидели погодный феномен под названием "лэндспаут". Эксперты говорят, что такой смерч случается нечасто, а в объективы камер попадает еще реже.

Фото: Смерч в Днепропетровской области (facebook.com/ordzhocity)

Для справки:

Лэндспаут (Landspout) представляет собой тип смерча, который образуется на стадии роста в кучевом облаке. Вихрь крутится в небе, но до земли не достает.

Ученые говорят, что смерчи возникают вследствие перепадов температур, когда сталкиваются потоки холодного и теплого воздуха.

Жители города пишут, что смерч их озадачил, но выглядело явление красиво: