Житель Луганска показал, как в 2014 году боевики обстреливали город: важное свидетельство

Луганчанин показал обстрел города (коллаж РБК-Украина)

Житель Луганска опубликовал видео обстрелов города боевиками

Житель оккупированного Луганска показал, как в 2014 году террористы сами обстреливали город, хотя утверждали, что это делают "каратели". Луганчанин считает, что это очень важное свидетельство.

Видео местного жителя опубликовал в сети известный журналист Денис Казанский.

"Житель Луганска Алексей Шитов летом 2014 года стал свидетелем минометных обстрелов, которым подвергали Луганск боевики "ЛНР". Террористы, которые контролировали город, обстреливали из одного района другой, а затем сваливали эти обстрелы на "кровавых карателей", - написал журналист на своей странице в Facebook.



Казанский сообщает, что луганчанин зафиксировал обстрелы на видео. По звуку хорошо слышно, что миномет стреляет в городе, а через несколько секунд снаряд падает в соседнем районе.

"Таким образом, имеем очередное подтверждение того, что Луганск летом 2014 года обстреливали сами же "ополченцы", - отметил Казанский.

Отметим, что ролик находился в сети еще с 2014 года, но у него практически не было просмотров. Журналист нашел его случайно и считает, что этот видеоролик является важным доказательством.

Луганск в 2014 году обстреливали боевики

Украинцы в комментариях подтвердили правдивость автора видео.

Информация Дениса Казанского абсолютна правдива! Я и моя семья, на тот момент жили в центре Луганска и своими ушами слышали, как орки производили минометные выстрелы рядом с нашим домом, обстреливая другие районы города. В основном окраины. Здорово лупили из центра по Комброду. А кому прилетало, думали, что украинская армия их обстреливала, впрочем, как орки им говорили. Многие мои наши знакомые видели своими глазами, как катались сепары и фигачили по всему городу.

В Донецке тоже самое было. Люди это видели и рассказывали мне по телефону. Такую фиксацию видео не делали. Но, рассказывали!

Как мы ранее писали, в сети появилось мощное видео точного удара украинских бойцов по террористам на Донбассе. Так, на этот раз на Приазовье был уничтожен станковый противотанковый гранатомет боевиков (СПГ).