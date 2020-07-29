Мешканець Луганська показав, як у 2014 році бойовики обстрілювали місто: важливе свідчення

Мешканець Луганська опублікував відео обстрілу міста бойовиками
Житель окупованого Луганська показав, як у 2014 році терористи самі обстрілювали місто, хоча стверджували, що це роблять "карателі". Луганчанин вважає, що це дуже важливе свідчення.
Відео місцевого жителя опублікував в мережі відомий журналіст Денис Казанський.
"Житель Луганська Олексій Шитов влітку 2014 року став свідком мінометних обстрілів, яким піддавали Луганськ бойовики "ЛНР". Терористи, які контролювали місто, обстрілювали з одного району в інший, а потім перекладали ці обстріли на "кривавих карателів", - написав журналіст на своїй сторінці у Facebook.
Казанський повідомляє, що луганчанин зафіксував обстріл на відео. По звуку добре чути, що міномет стріляє в місті, а через кілька секунд снаряд падає в сусідньому районі.
"Таким чином, маємо чергове підтвердження того, що Луганськ влітку 2014 року обстрілювали самі ж "ополченці", - зазначив Казанський.
Зазначимо, що ролик був у мережі ще з 2014 року, але у нього практично не було переглядів. Журналіст знайшов його випадково і вважає, що цей відеоролик є важливим доказом.
Луганськ в 2014 році бойовики обстрілювали
Українці в коментарях підтвердили правдивість автора відео.
Як ми раніше писали, в мережі з'явилося потужне відео точного удару українських бійців по терористах на Донбасі. Так, на цей раз на Приазов'ї був знищений станковий протитанковий гранатомет бойовиків (СПГ).