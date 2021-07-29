Житель Днепра создал уникальный электробайк: может проехать на одном заряде 320 км

Мужчина заявил, что хотел создать такой электробайк, который позволит свободно передвигаться. На его разработку ушло 9 месяцев.

"Первая задача, которую я поставил перед собой, возможность совершать на мотоцикле ежедневные путешествия, не заботясь о подзарядке и расстояниях. Это был путь проб и ошибок, но в результате появилась действительно уникальная двухколесная машина", - рассказал он.

Масса электробайка составляет 125 килограммов - это позволяет им легко управлять. Также в нем есть круиз-контроль. После того, как журналист сел на мотоцикл, то сразу же отметил, что в нем удобное сиденье.

Несмотря на значительный запас энергии, батарея получилась довольно компактной, которая поместилась под сидением водителем. Над задним колесом находится система охлаждения мотора.

Изобретатель отметил, что электробайк ему обошелся в около 5 тысяч долларов. Но он должен быстро окупиться за счет почти бесплатных поездок. Дорога в 300 км обойдется меньше чем в 20 гривен.

Житель Днепра создал уникальный электробайк (видео: YouTube)