Житель Дніпра створив унікальний електробайк: може проїхати на одному заряді 320 кілометрів

Чоловік заявив, що хотів створити такий електробайк, який дозволить вільно пересуватися. На його розробку пішло 9 місяців.

"Перше завдання, яке я поставив перед собою, можливість здійснювати на мотоциклі щоденні подорожі, не піклуючись про підзарядку і відстані. Це був шлях проб і помилок, але в результаті з'явилася дійсно унікальна двоколісна машина", - розповів він.

Маса електробайка становить 125 кілограмів - це дозволяє ним легко управляти. Також в ньому є круїз-контроль. Після того, як журналіст сів на мотоцикл, то відразу ж зазначив, що в ньому зручне сидіння.

Попри значний запас енергії, батарея вийшла досить компактною, яка помістилася під сидінням водієм. Над заднім колесом знаходиться система охолодження двигуна.

Винахідник зазначив, що електробайк йому обійшовся в близько 5 тисяч доларів. Але він повинен швидко окупитися через майже безплатних поїздок. Дорога в 300 км обійдеться менше ніж у 20 гривень.

Житель Дніпра створив унікальний електробайк (відео: YouTube)