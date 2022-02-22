Жирные домашние сливки из двух ингредиентов: просто взбейте все вместе

Сливки жирностью более 30% отлично взбиваются и подходят для любимых десертов. Но что, если приготовить сливки дома, да так, чтобы их жирность составила все 33%? Оказывается, это очень просто - нужно взбить вместе два компонента.
Своими секретами поделилась блогер Alina FooDee.
Чтобы взбить сливки, они должны быть очень холодными. Взбивать аккуратно, их очень легко перевзбить и получится масло и пахта
Важно, чтобы масло было жирностью от 72,5%.
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