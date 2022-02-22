Жирні домашні вершки з двох інгредієнтів: просто збийте все разом

Вершки жирністю більше 30% відмінно збиваються і підходять для улюблених десертів. А що, як приготувати вершки вдома, та так, щоб їх жирність склала всі 33%? Виявляється, це дуже просто - потрібно збити разом два компоненти.
Своїми секретами поділилася блогерка Alina FooDee.
Щоб збити вершки, вони повинні бути дуже холодними. Збивати акуратно, їх дуже легко перевзбити і вийде масло і пахта
Важливо, щоб масло було жирністю від 72,5%.
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