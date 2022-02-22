Жирні домашні вершки з двох інгредієнтів: просто збийте все разом

Вершки жирністю більше 30% відмінно збиваються і підходять для улюблених десертів. А що, як приготувати вершки вдома, та так, щоб їх жирність склала всі 33%? Виявляється, це дуже просто - потрібно збити разом два компоненти.

Інгредієнти для отримання вершків 33%:

Масло 72,5% - 150 г

Молоко 2,5% - 200 мл

Покрокове приготування вершків

Нагрійте молоко і масло, але не до кипіння. Збийте суміш занурювальним міксером до повної однорідності хвилин 5-8. Охолодіть спочатку до кімнатної температури, а потім поставте в холодильник мінімум на 4 години. Після чого вершки можна збивати, щоб отримати крем для улюблених десертів.

Щоб збити вершки, вони повинні бути дуже холодними. Збивати акуратно, їх дуже легко перевзбити і вийде масло і пахта

Важливо, щоб масло було жирністю від 72,5%.