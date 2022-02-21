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Готовим идеальный сливочный сыр Маскарпоне дома. Просто возьмите масло и молоко

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Понедельник 21 февраля 2022 06:50
Готовим идеальный сливочный сыр Маскарпоне дома. Просто возьмите масло и молоко Скриншот: Как приготовить сыр Маскарпоне дома
Автор: Светлана Мащенко

Итальянский сливочный сыр Маскарпоне используется как для сладких так и для соленых блюд, самым известным из которых является десерт с уникальным вкусом - Тирамису. Оказывается, приготовить сыр дома не так уж и сложно. Для этого понадобится только два базовых ингредиента - молоко и сливочное масло.

Как это сделать, рассказала блогер Alina FooDee.

Очень важно, чтобы молочные продукты были качественными и натуральными.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло жирностью 82% - 80 г
  • Молоко жирностью 2,5% или 3,2% - 350 г
  • Лимонный сок - 1 десертная ложка (можно добавлять по 1 ч. л. - все зависит от ваших вкусов)
  • Сахар - 0,5 ч.л.
  • Соль - 1 щепотка

Пошаговое приготовление сыра

Нагрейте молоко и сливочное масло, но ни в коем случае не кипятите. Взбейте блендером до полной однородности в течение 4-5 минут.

Поставьте на маленький огонь. Добавьте сахар, соль, лимонный сок (лучше частями).

Важно не доводить массу до кипения. Как только увидите, что масса начинает створаживаться, снимайте с огня. Оставьте на 5 минут, чтобы сырная масса отделилась от сыворотки.

Дуршлаг выстелите 6-8 слоями марли, процедите массу. Оставьте на 4-5 часов, чтобы стекла все сыворотка. Домашний сливочный сыр готов.

Ранее блогер также рассказала, как приготовить сыр Филадельфия дома.

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