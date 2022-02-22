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Жирные домашние сливки из двух ингредиентов: просто взбейте все вместе

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Вторник 22 февраля 2022 06:51
Жирные домашние сливки из двух ингредиентов: просто взбейте все вместе Скриншот: Как приготовить домашние сливки
Автор: Светлана Мащенко

Сливки жирностью более 30% отлично взбиваются и подходят для любимых десертов. Но что, если приготовить сливки дома, да так, чтобы их жирность составила все 33%? Оказывается, это очень просто - нужно взбить вместе два компонента.

Своими секретами поделилась блогер Alina FooDee.

Ингредиенты для получения сливок 33%:

  • Масло 72,5% - 150 г
  • Молоко 2,5% - 200 мл

Пошаговое приготовление сливок

  1. Нагрейте молоко и масло, но не до кипения.
  2. Взбейте смесь погружным миксером до полной однородности минут 5-8.
  3. Охладите сначала до комнатной температуры, а потом поставьте в холодильник минимум на 4 часа.
  4. После чего сливки можно взбивать, чтобы получить крем для любимых десертов.

Чтобы взбить сливки, они должны быть очень холодными. Взбивать аккуратно, их очень легко перевзбить и получится масло и пахта

Важно, чтобы масло было жирностью от 72,5%.

Ранее блогер также рассказала, как приготовить дома самый настоящий сливочный сыр Маскарпоне.

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