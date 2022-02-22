Жирные домашние сливки из двух ингредиентов: просто взбейте все вместе
Скриншот: Как приготовить домашние сливки
Сливки жирностью более 30% отлично взбиваются и подходят для любимых десертов. Но что, если приготовить сливки дома, да так, чтобы их жирность составила все 33%? Оказывается, это очень просто - нужно взбить вместе два компонента.
Своими секретами поделилась блогер Alina FooDee.
Ингредиенты для получения сливок 33%:
- Масло 72,5% - 150 г
- Молоко 2,5% - 200 мл
Пошаговое приготовление сливок
- Нагрейте молоко и масло, но не до кипения.
- Взбейте смесь погружным миксером до полной однородности минут 5-8.
- Охладите сначала до комнатной температуры, а потом поставьте в холодильник минимум на 4 часа.
- После чего сливки можно взбивать, чтобы получить крем для любимых десертов.
Чтобы взбить сливки, они должны быть очень холодными. Взбивать аккуратно, их очень легко перевзбить и получится масло и пахта
Важно, чтобы масло было жирностью от 72,5%.
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