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Жирні домашні вершки з двох інгредієнтів: просто збийте все разом

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Вівторок 22 лютого 2022 06:51
Жирні домашні вершки з двох інгредієнтів: просто збийте все разом Скріншот: як приготувати домашні вершки
Автор: Світлана Мащенко

Вершки жирністю більше 30% відмінно збиваються і підходять для улюблених десертів. А що, як приготувати вершки вдома, та так, щоб їх жирність склала всі 33%? Виявляється, це дуже просто - потрібно збити разом два компоненти.

Своїми секретами поділилася блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти для отримання вершків 33%:

  • Масло 72,5% - 150 г
  • Молоко 2,5% - 200 мл

Покрокове приготування вершків

  1. Нагрійте молоко і масло, але не до кипіння.
  2. Збийте суміш занурювальним міксером до повної однорідності хвилин 5-8.
  3. Охолодіть спочатку до кімнатної температури, а потім поставте в холодильник мінімум на 4 години.
  4. Після чого вершки можна збивати, щоб отримати крем для улюблених десертів.

Щоб збити вершки, вони повинні бути дуже холодними. Збивати акуратно, їх дуже легко перевзбити і вийде масло і пахта

Важливо, щоб масло було жирністю від 72,5%.

Раніше блогерка також розповіла, як приготувати вдома справжнісінький вершковий сир Маскарпоне.

Також ми писали, як вдома приготувати шоколадну пасту, яка за смаком дуже буде схожа на Нутеллу.

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