Жінці ампутували ногу після рідкісної та страшної інфекції: які були симптоми
37-річна Емма Доерті мз Лондона залишилася на інвалідному кріслі після того, як вона підхопила найнебезпечнішу інфекцію, яку називають некротизуючим фасціїтом. Лікарям вдалося врятувати життя жінки, але ногу довелося ампутувати.
Деталі жахливої історії розповіли у виданні Express.
Історія Емми Доерті
Емма, яка тоді жила в Лондоні, вважає, що заразилася, коли перебувала в лікарні, і її імунна система була слабкою.
Некротизуючий фасціїт – це рідкісна та небезпечна для життя інфекція, яка може виникнути при інфікуванні рани.
Також вона відома як "плотоядна хвороба", вона вражає м'які тканини під шкірою, найчастіше на ногах. Інфекція дуже швидко поширюється організмом і може призвести до смерті, якщо якнайшвидше не розпочати лікування антибіотиками та/або хірургічним втручанням.
Раніше Емма займалася бігом. У неї шанси на виживання через інфекцію становили менш як один відсоток. Лікарі порадили її мамі подумати про відключення апарату життєзабезпечення.
"Це торкнулося 85% мого тіла. Інфекція поширювалася на моє тіло та швидко, що єдиний спосіб зупинити її - був відрізати уражену тканину", - розповіла вона.
У Емми була також пошкоджена друга нога та рука (Скріншот Express)
Хірурги також видалили сухожилля з її лівого зап'ястя, внаслідок чого Емма зазнала серйозного пошкодження нерва в руці.
Емма бореться за життя
Зараз Емма намагається зібрати гроші на покупку інвалідного візка, підйомника та пандуса для автомобіля, протеза ноги.
"Я почуваюся дуже пригніченою. Я не можу пересуватися в кріслі через травми, і воно таке важке, що моя мама, якій нещодавно замінили колінний суглоб, не може навіть підняти його в машину", - бідкається жінка.
"Це може статися з абсолютно будь-якою людиною. Оскільки у мене був сепсис, моя імунна система була ослаблена, і я мала інфекцію в крові, що зробило мене такою вразливою", - резюмувала Емма.
За даними NHS, симптоми некротизуючого фасціїту включають:
- Інтенсивний біль чи втрата чутливості поруч із порізом, чи раною.
- Набряк шкіри навколо ураженої ділянки.
- Грипоподібні симптоми, такі як висока температура, головний біль та втома.
- Нудота (блювота) та діарея.
- Чорні, фіолетові або сірі плями і пухирі на шкірі (вони можуть бути менш помітними на чорній або засмаглій шкірі).
Нагадаємо, що в Запоріжжі через небезпечну інфекцію померла 8-річна дитина.
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