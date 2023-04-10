У Запоріжжі через небезпечну інфекцію померла 8-річна дитина

У Запоріжжі в лікарні померла восьмирічна дитина через небезпечне захворювання - менінгококову інфекцію. Рідні дитини звернулися до лікарів через кілька днів після хвороби, яка мала дуже швидку течію, і, незважаючи на всі зусилля медиків, врятувати життя юному пацієнту не вдалося.

Про це 10 квітня передали у Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України на сторінці у Facebook .

Зазначається, що при госпіталізації дитині встановили діагноз менінгококової інфекції, і терміново було розпочато лікування. Проте хвороба "мала блискавичний перебіг", і малюка врятувати не вдалося.

Медики звертають увагу, що з моменту захворювання дитини до звернення за медичною допомогою минуло 5 діб.

Трагічний випадок стався у Запоріжжі минулого тижня.

Небезпека менінгококової інфекції

Це тяжке бактеріальне інфекційне захворювання має різні клінічні прояви: від безсимптомного носоглоткового носійства до тяжких форм із високою летальністю.

"Тяжкість клініки наростає дуже швидко та може мати блискавичний характер", - йдеться у повідомленні.

Як можна заразитися

В основному джерелом інфекції є носії збудника, які виділяють менінгокки у зовнішнє середовище, при цьому не мають запальних змін у носоглотці.

Зараза поширюється повітряно-краплинним шляхом. Так, збудник передається з краплями слизу під час кашлю, чхання, розмови.

У сім'ях, де виник випадок менінгококової інфекції, ризик зараження інших членів її зростає у 400-800 разів, звертають увагу лікарі.

Хто в зоні ризику

Медики пояснюють, що менінгококові інфекції є тяжкими, переважно дитячими захворюваннями.

Високий рівень захворюваності серед дітей віком до 1 року.

Як розпізнати хворобу

Основними клінічними ознаками менінгококової інфекції є менінгіт та сепсис.

Починається менінгіт зазвичай гостро, з різкого ознобу та підвищення температури тіла до 38-40 градусів.

Серед характерних симптомів називають загальну слабкість, біль в очних яблуках, потім з'являється головний біль - він наростає швидко, стає розлитим та виснажливим. Також виникає блювота.

"Типова поза хворого - він лежить на боці з відкинутою назад головою і приведеними до живота колінами", - розповіли медики.

Також наголошується, що для маленьких дітей тривожною ознакою є відмова від їжі.

Менінгококовий сепсис характеризується і лихоманкою.

Характерна геморагічна висипка, що зазвичай з'являється на першу добу захворювання, є основною клінічною ознакою, яка дозволяє розпізнати менінгококцемію. Така висипка може бути у вигляді "зірочок" різної величини - від яскраво-червоного до темно-червоного або фіолетового відтінку.

Яке лікування

Менінгококова інфекція лікується звичайними антибактеріальними препаратами. При цьому медики звертають увагу, що з огляду на швидкий перебіг захворювання оптимальними термінами діагностики вважаються перші 12 годин після початку хвороби.

"Раціональне лікування, розпочате в ці терміни, дає змогу врятувати життя пацієнта, призводить до одужання хворих та визначає сприятливий прогноз. Тому вкрай важливим у випадку менінгококової інфекції є негайне звернення за медичною допомогою. Тут дійсно - зволікання смерті подібно", - наголошують лікарі.