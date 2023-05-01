Женщине ампутировали ногу после редкой и страшной инфекции: какие были симптомы

37-летняя Эмма Доерти мз Лондона осталась на инвалидном кресле после того, как она подхватила опаснейшую инфекцию, называемую некротизирующим фасциитом. Врачам удалось спасти жизнь женщины, но ногу пришлось ампутировать.

История Эммы Доерти

Эмма, которая в то время жила в Лондоне, считает, что заразилась, когда находилась в больнице, и ее иммунная система была слабой.

Некротизирующий фасциит - это редкая и опасная для жизни инфекция, которая может возникнуть при инфицировании раны.

Также она известная ка "плотоядная болезнь", она поражает мягкие ткани под кожей, чаще всего на ногах. Инфекция очень быстро распространяется по организму и может привести к смерти, если как можно скорее не начать лечение антибиотиками и/или хирургическим вмешательством.

Ранее Эмма занималась бегом. У нее шансы на выживание из-за инфекции составляли менее одного процента. Врачи посоветовали ее маме подумать об отключении аппарата жизнеобеспечения.

"Это затронуло 85% моего тела. Инфекция распространялась по моему телу та быстро, что единственный способ остановить ее - был отрезать пораженную ткан", - рассказала она.

У Эммы была также повреждена вторая нога и рука (Скриншот Express)

Хирурги также удалили сухожилия из ее левого запястья, в результате чего Эмма получила серьезное повреждение нерва в руке.

Эмма борется за жизнь

Сейчас Эмма пытается собрать деньги на покупку инвалидной коляски, подъемника и пандуса для автомобиля, протеза ноги.

"Я чувствую себя очень подавленной. Я не могу передвигаться в кресле из-за травм, и оно такое тяжелое, что моя мама, которой недавно заменили коленный сустав, не может даже поднять его в машину", - жалуется женщина.

"Это может случиться с абсолютно любым человеком. Поскольку у меня был сепсис, моя иммунная система была ослаблена, и у меня была инфекция в крови, что сделало меня такой уязвимой", - резюмировала Эмма.

По данным NHS, симптомы некротизирующего фасциита включают: