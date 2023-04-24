Медики назвали продукти, які вдвічі знижують ризики інсульту

Інсульт є небезпечним захворюванням. Хоча вік є значним фактором ризику, втім спосіб життя також може становити загрозу. Лікарі наголошують, що деякі продукти здатні зменшити ризики виникнення інсульту на 59%.

Яка їжа зменшує ризики інсульту

Лікар Ширін Кассам заявляє, що приблизно 90% інсультів виникають через атеросклероз. При цій хворобі накопичуються жирові бляшки в артеріях, що зрештою може спровокувати закупорку та позбавити мозок кровопостачання, спровокувавши інсульт.

"Ми багато знаємо про профілактику ішемічного інсульту, тому що ті самі фактори ризику також є причиною серцевих нападів. Наш вибір дієти може допомогти зменшити ці фактори ризику, а саме високий рівень холестерину, високий тиск, діабет 2 типу та надмірну вагу або ожиріння", - заявляє лікар.

Замість того, щоб зосереджуватися на окремих продуктах, експерт рекомендує переконатися, що ваш раціон містить різноманітну рослинну їжу.

"Високе споживання таких продуктів, як фрукти, овочі, цілозернові продукти, квасоля, горіхи та насіння, може створити потужну комбінацію, яка ефективно запобігає різноманітним проблемам зі здоров’ям", - пояснює Кассам.

Також вона додала, що так відбувається, бо в рослинній дієті мало насичених жирів і багато клітковини, вітамінів, мінералів і протизапальних сполук, які допомагають підтримувати холестерин, тиск і глюкозу на здоровому рівні.

Крім того, у цьому типі дієти також мало оброблених харчових продуктів, які раніше пов’язували з різними серцево-судинними проблемами.

Що показують дослідження

За словами лікаря, дотримання рослинної дієти може знизити ризик виникнення "надзвичайної медичної ситуації", яка загрожує життю, на цілих 59%.

"Дослідження з Тайваню, зосереджене на добровольцях-буддистах, показало, що ті, хто дотримується вегетаріанської дієти, можуть знизити ризик ішемічного інсульту на 59%", - стверджує Кассам.

Однак лікар також зазначила, що це не точна наука і різні дослідження часто показують різні результати.

"Дослідження показують, що вживання приблизно 85-90% рослинної їжі пов’язано з покращенням здоров’я, зокрема зі зниженням ризику інсульту та його факторів ризику", - наголошує лікар.