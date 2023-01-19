Жінок із цими якостями характеру чоловіки ніколи не залишають

Почуття власної гідності

Така жінка не визнає маніпуляцій, не дозволяє зневажати собою і ніколи не погодитися на принизливу роль для себе у стосунках. Вона не прощає брехню та зради, а ще від неї неможливо почути фразу "сама винна". Така жінка впевнена в собі, вона знає, що гідна чоловічої любові та поваги.

Любов до самої себе

Для того, щоб тебе хтось покохав, спочатку ти повинна полюбити себе сама. І деякі жінки це знають. Це відображається на зовнішності жінки й тут справа не в гарному макіяжі або дорогому одязі. Чоловіки швидко "зчитують", коли жінка не любить себе чи навпаки. І вона ніколи не погодиться, щоб хтось ставився до неї гірше, ніж вона сама.

Інтереси та амбіції

Такі жінки мають багато власних інтересів - від приготування їжі до керівництва компанії. Вона захоплена тим, що робить і неважливо, на чому сфокусований її інтерес - приготування борщу або рекламна компанія великої корпорації.

Її світ не обмежується будинком, побутом чи вихованням дітей. Така жінка будує кар'єру, творчо розвинена, ходить до театру, має різнобічні інтереси - від спорту до вирощування лілій. Вона має своє коло друзів, хобі, професію, досягнення і вона постійно розвивається.

Жінка не ускладнює

У житті такої жінки майже немає істерик чи скандалів. Вона розуміє, що в житті є багато цікавого та прекрасного, тому витрачати свій час на пристрасті мильної опери вона не стане. Вона говорить те, що думає і ставить питання безпосередньо замість натяків та образ. Їй нецікаво будувати здогади, плести інтриги – її стосунки з чоловіками легкі та зрозумілі.

Трагедії на рівному місці або скандали через дрібниці такі жінки не влаштовують. А ще вони вміють прощати дрібниці та не зациклюються на якихось речах, які псують стосунки та настрій. Вона довкола намагається бачити тільки добре.

Вона вдячна

Така жінка вміє сказати "дякую" і не приймає подарунки чи турботу як належне. У її лексиконі немає слів "ти винен" або "дай". Вона вміє сформулювати своє прохання так, що чоловік відчував бажання її виконати. Така жінка вміє похвалити та виявити подяку.

Жінка приваблива і доглядає себе

Ці жінки зводять чоловіків з розуму своєю чарівністю, харизмою. Не обов'язково, щоб така жінка блищала еталонною красою, але вона вміє підкреслити важливе або приховати невеликі дефекти, щоб справити потрібне враження.

У такої жінки завжди одяг виглядає стильно, навіть якщо це звичайна чорна сукня чи спортивний костюм. Вони дбають про свою зовнішність, люблять своє тіло і не забивають на свій зовнішній вигляд.

Має свій погляд

Такі жінки мають власну точку зору і не бояться її висловлювати аргументовано. А ще вони чесно можуть зізнатися – у цій темі я нічого не розумію, але із задоволенням послухаю. Ці жінки можуть підтримати розмову, шанобливо ставляться до чужої думки та спокійно сприймають те що, що в людей може бути зовсім інші цінності.