Женщин с этими качествами характера мужчины никогда не бросают

Чувство собственного достоинства

Такая женщина не признает манипуляций, не позволяет помыкать собой и никогда не согласиться на унизительную роль для себя в отношениях. Она не прощает измен и предательства, а еще от нее невозможно услышать фразу "сама виновата". Такая женщина уверена в себе, она знает, что достойна мужской любви и уважения.

Любовь к самой себе

Для того чтобы тебя кто-то полюбил, сначала ты должна полюбить себя сама. И некоторые женщины это знают. Это отображается на внешности женщины и тут дело не в красивом макияже ил дорогой одежде. Мужчины быстро "считывают", когда женщина не любит себя или же наоборот. И она никогда не согласится, чтобы кто-то относился к ней хуже, чем она сама.

Интересы и амбиции

У таких женщин есть много собственных интересов - от приготовления пищи до руководства компании. Она увлечена тем, что делает и неважно, на чем сфокусирован ее интерес - приготовление борща или же рекламная компания крупной корпорации.

Ее мир не ограничивается домом, бытом или воспитанием детей. Такая женщина строит карьеру, творчески развита, ходит в театр, у нее разносторонние интересы - от спорта до выращивания лилий. У нее есть свой круг друзей, хобби, профессия, достижения и она постоянно развивается.

Женщина не усложняет

В жизни такой женщины почти нет истерик или скандалов. Она понимает, что в жизни есть много интересного и прекрасного, поэтому тратить свое время на страсти мыльной оперы она не станет. Она говорит то, что думает и задает вопросы напрямую вместо намеков и обид. Ей неинтересно строить догадки, плести интриги - ее отношения с мужчинами легки и понятны.

Трагедии на ровном месте или скандалы по пустякам такие женщины не устраивают. А еще они умеют прощать пустяки и не зацикливаются на каких-то вещах, которые портят отношения и настроение. Она вокруг старается видеть только хорошее.

Она благодарна

Такая женщина умеет сказать "спасибо" и не принимает подарки или заботу как должное. В ее лексиконе нет слов "ты должен" или "дай". Она умеет сформулировать свою просьбу так, что мужчина почувствовал огромное желание ее выполнить. Такая женщина умеет похвалить и проявить благодарность.

Женщина привлекательна и ухаживает за собой

Эти женщины сводят мужчин с ума своим обаянием, харизмой. Не обязательно, чтобы такая женщина блистала эталонной красотой, но она умеет подчеркнуть важное или скрыть небольшие дефекты, чтобы произвести нужное впечатление.

У такой женщины всегда одежда выглядит стильно, даже если это обычное черное платье или спортивный костюм. Они заботятся о своей внешности, любят свое тело и не забивают на свой внешний вид.

У нее есть своя точка зрения

У таких женщин есть собственная точка зрения и они не боятся ее высказывать аргументировано. А еще они честно могут признаться - в этой теме я ничего не понимаю, но с удовольствием послушаю. Эти дамы могут поддержать разговор, уважительно относятся к чужому мнению и спокойно принимают тот факт, что у людей могут быть совершенно другие ценности.