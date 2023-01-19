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Женщин с этими качествами характера мужчины никогда не бросают

Каких женщин мужчины никогда не бросают (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Существуют женщины, от которых мужчины сами никогда не уходят. Таким женщинам не хамят, о них не вытирают ноги и расставание может произойти по женской инициативе. Обычно у таких представительниц прекрасного пола сильный и волевой характер, и они точно знают, чего хотят от жизни.

Какими качествами обладают женщины, от которых мужчины никогда не уходят - читайте в материале ниже.

Чувство собственного достоинства

Такая женщина не признает манипуляций, не позволяет помыкать собой и никогда не согласиться на унизительную роль для себя в отношениях. Она не прощает измен и предательства, а еще от нее невозможно услышать фразу "сама виновата". Такая женщина уверена в себе, она знает, что достойна мужской любви и уважения.

Любовь к самой себе

Для того чтобы тебя кто-то полюбил, сначала ты должна полюбить себя сама. И некоторые женщины это знают. Это отображается на внешности женщины и тут дело не в красивом макияже ил дорогой одежде. Мужчины быстро "считывают", когда женщина не любит себя или же наоборот. И она никогда не согласится, чтобы кто-то относился к ней хуже, чем она сама.

Интересы и амбиции

У таких женщин есть много собственных интересов - от приготовления пищи до руководства компании. Она увлечена тем, что делает и неважно, на чем сфокусирован ее интерес - приготовление борща или же рекламная компания крупной корпорации.

Ее мир не ограничивается домом, бытом или воспитанием детей. Такая женщина строит карьеру, творчески развита, ходит в театр, у нее разносторонние интересы - от спорта до выращивания лилий. У нее есть свой круг друзей, хобби, профессия, достижения и она постоянно развивается.

Женщина не усложняет

В жизни такой женщины почти нет истерик или скандалов. Она понимает, что в жизни есть много интересного и прекрасного, поэтому тратить свое время на страсти мыльной оперы она не станет. Она говорит то, что думает и задает вопросы напрямую вместо намеков и обид. Ей неинтересно строить догадки, плести интриги - ее отношения с мужчинами легки и понятны.

Трагедии на ровном месте или скандалы по пустякам такие женщины не устраивают. А еще они умеют прощать пустяки и не зацикливаются на каких-то вещах, которые портят отношения и настроение. Она вокруг старается видеть только хорошее.

Она благодарна

Такая женщина умеет сказать "спасибо" и не принимает подарки или заботу как должное. В ее лексиконе нет слов "ты должен" или "дай". Она умеет сформулировать свою просьбу так, что мужчина почувствовал огромное желание ее выполнить. Такая женщина умеет похвалить и проявить благодарность.

Женщина привлекательна и ухаживает за собой

Эти женщины сводят мужчин с ума своим обаянием, харизмой. Не обязательно, чтобы такая женщина блистала эталонной красотой, но она умеет подчеркнуть важное или скрыть небольшие дефекты, чтобы произвести нужное впечатление.

У такой женщины всегда одежда выглядит стильно, даже если это обычное черное платье или спортивный костюм. Они заботятся о своей внешности, любят свое тело и не забивают на свой внешний вид.

У нее есть своя точка зрения

У таких женщин есть собственная точка зрения и они не боятся ее высказывать аргументировано. А еще они честно могут признаться - в этой теме я ничего не понимаю, но с удовольствием послушаю. Эти дамы могут поддержать разговор, уважительно относятся к чужому мнению и спокойно принимают тот факт, что у людей могут быть совершенно другие ценности.

Кстати, ранее мы писали о том, какие пять пунктов помогут снизить риск измены в отношениях к нулю.

А еще рассказывали о том, какие признаки указывают, что женщине не стоит тратить время на этого мужчину.

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