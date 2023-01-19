ua ru
Чт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жіночі вчинки, які геть убивають чоловіче бажання

Новость на русском →
Четвер 19 січня 2023 22:22
Жіночі вчинки, які геть убивають чоловіче бажання Помилки жінок у стосунках (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Жінки, які мало часу приділяють інтимному питанню, кінець-кінцем можуть стикнутися з проблемами у стосунках. Адже є ряд речей, які розхолоджують партнера, що неминуче закінчується відчуженням, зрадами і розставанням.

Як не можна робити, розповіли в Telegram Сексологія по-українськи.

Занадто часта відмова в інтимі

У підсумку він просто перестане до вас підходити, адже звик до відмов. Та й загалом, така позиція, коли чоловік у стосунках має принижуватися, щоб отримати інтим, - зашкварна. Адже зайняття коханням – невід’ємна складова здорових стосунків.

Вибір зручної, а не естетичної спідньої білизни

Бавовняні трусики і спортивний ліфчик можуть бути зручними і часто – доречними, особливо, коли ви йдете у спортзал чи на пробіжку.

Але для створення особливої атмосфери для вашого коханого, обзаведіться кількома комплектами звабливої еротичної білизни. Як варіант – популярні боді чи трусики "з доступом".

Багатогодинні приготування до сексу

Такі дівочі ритуали здатні розхолодити чоловіків, яким часто треба тут і зараз. А якщо ви зачиняєтеся щоразу у ванній, щоб зробити укладку чи мейк, це може вбити бажання найтерплячішого з чоловіків.

Раніше ми писали, якими хитрощами мудрі жінки можуть втримати чоловіка.

Крім того читайте, через які промахи в ліжку від чоловіків втікають всі жінки.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки