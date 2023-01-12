Промахи чоловіків у ліжку, через які від них втікають жінки

Чоловіки в ліжку можуть допускати таких фейлів, що від них розбігаються всі жінки після першого ж разу.

Немає часу для прелюдії

Прелюдія - це просто частина інтимного акту. Тож, чоловіки, не поспішайте з ласками - ключове слово тут "повільний секс".

Неохайні чоловіки

Жінки зазвичай більш чутливі до запахів, тому сморід може відбити в них навіть найсильніше бажання. Будь-який чоловік перед інтимом просто зобов'язаний прийняти душ, навіть якщо він просто сидів за комп'ютером цілий день.

Дивна спідня білизна

Сердечка, Барт Сімпсон, герої коміксів та інші персонажі не викликають розчулення у жінок. Як вони можуть сприймати вас як коханця, якщо ви більше схожі на школяра?

Шкарпетки в ліжку

Шкарпетки в ліжку також викликають неприйняття і огиду. До того ж, від них не завжди пахне свіжістю.

Ловля компліментів

Такі запитання, як "Ну, як я тобі?" або "Хіба я не найкращий?" - погана ідея для інтиму. Напрошуватися на комплімент - значить тішити своє его, але відповідь чесної жінки може швидко виявитися такою ж незручною, як і саме запитання.