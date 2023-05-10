Жіночі риси, від яких божеволіють чоловіки

Деякі жіночі риси приваблюють чоловіків, немов магніт. І мова не про "підколоті" губки чи силіконові груди, а про спокуси, перед якими важко встояти.
Від чого саме божеволіють чоловіки, пише Telegram-канал Інтим.
Мова йде про вміння жінки гідно, але не зверхньо подати себе, її незалежність та впевненість у власній унікальності та чарівності.
Сюди можна віднести вміння жінки бути легкою, грайливою та щиро насолоджуватися собою та своїм життям в цілому.
Аромат здатний викликати у чоловіка бажання - і мова йде зараз не про афродизіаки чи парфуми Сhanel, а про природний запах жінки. Це найкращий збудник для чоловіка.
Чоловікам дуже подобається, коли у жінки горять очі, тоді хочеться підійти і познайомитися, щоб самим підзарядитися цією енергетикою, яка ніби випромінюється через погляд.
Мужчини дуже люблять, коли жінка вміє їх здивувати і навіть вразити, додавши трохи перцю до їхніх стосунків.
Вони збуджують чоловіка, бо провокують думки про поцілунок. Важливо те, що вони мають виглядати натурально.
Насамперед чоловік придивляється до силуету жінки - витонченості, вигинів та округлості її фігури. Достатньо одного погляду на фігуру, причому зі спини, щоб оцінити сексуальність жінки.
Загострює сексуальність саме мережива білизна. Найчуттєвішим вважається червоне, але практично на один рівень з ним чоловіки ставлять білизну чорного та білого кольору.
Чоловікам дуже подобається, коли під час флірту чи знайомства ініціативу бере на себе жінка.
Раніше ми писали, що чоловік почав відчувати сотні оргазмів на день після того, як травмував спину.
Також психолог розповіла, чого жінкам найбільше не вистачає в сексі.