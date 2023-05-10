Женские черты, от которых сходят с ума мужчины

Некоторые женские черты привлекают мужчин, будто магнит. И речь не о "подколотых" губках или силиконовой груди, а о соблазнах, перед которыми трудно устоять.
От чего именно сходят с ума мужчины, пишет Telegram-канал Інтим.
Речь идет об умении женщины достойно, но не свысока преподнести себя, ее независимость и уверенность в собственной уникальности и обаянии.
Сюда можно отнести умение женщины быть легкой, игривой и искренне наслаждаться собой и жизнью в целом.
Аромат способен вызвать у мужчины желание - и речь идет сейчас не об афродизиаках или духах Сhanel, а о природном запахе женщины. Это самый лучший возбудитель для мужчины.
Мужчинам очень нравится, когда у женщины горят глаза, тогда хочется подойти и познакомиться, чтобы самим подзарядиться этой энергетикой, которая излучается через взгляд.
Мужчины очень любят, когда женщина умеет их удивить и даже поразить, добавив немного перца к их отношениям.
Они возбуждают мужчину, потому что провоцируют мысли о поцелуе. Важно то, что они должны выглядеть натурально.
Прежде всего мужчина присматривается к силуэту женщины - изяществу, изгибам и округлости ее фигуры. Достаточно одного взгляда на фигуру, причем со спины, чтобы оценить сексуальность женщины.
Обостряет сексуальность именно кружевное белье. Самым чувственным считается красный, но практически на один уровень с ним мужчины ставят белье черного и белого цвета.
Мужчинам очень нравится, когда во время флирта или знакомства инициативу берет на себя женщина.
Раньше мы писали, что мужчина начал испытывать сотни оргазмов в день после травмы спины.
Также психолог рассказала, чего женщинам больше всего не хватает в сексе.