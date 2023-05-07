Чоловік почав відчувати сотні оргазмів на день, після того як травмував спину

Деякі люди страждають від виснажливого стану, який називається стійким розладом генітального збудження (PGAD). Він викликає спонтанні оргазми незалежно від сексуальної стимуляції. Саме такий розлад має 37-річний Дейл Декер із штату Вісконсін, США.

Що відомо про людей, які страждають на PGAD

Дейл Декер відчував близько 100 оргазмів на день, жоден з яких не приносив задоволення. Він став першим чоловіком, який розповів про свій досвід із PGAD.

За словами Дейла, цей стан виник у 2012 році після травми спини, яка призвела до пошкодження тазового нерва.

Дейл Декер був ізольованим і прикутим до дому протягом багатьох років, боячись, що він зазнає ганебного публічного оргазму.

"Уявіть собі, що ви стоїте на колінах на похоронах свого батька біля його труни, прощаєтеся з ним, а потім у вас є дев’ять оргазмів", - розповідав чоловік в одному з інтерв'ю.

А от уродженка Арізони 30-річна Кара Анайя-Карліс, у якої також діагностували PGAD, одного разу сказала, що вона пережила понад 180 оргазмів лише за дві години та жила в стані підвищеного сексуального збудження до шести годин на день.

Жінка не могла працювати чи вільно пересуватися, не боячись, що її вразить неконтрольований і напад оргазму.

Вона навіть не могла повноцінно брати участь у житті сина, зокрема, відвідувати шкільні заходи, адже боялася зганьбитися.

"Це зруйнувало мою участь у житті мого сина, тому що я відчувала себе занадто брудною, щоб бути частиною цього. Ми хочемо, щоб він був нормальною дитиною, але в той же час, він не може мати друзів поруч, тому що у мами таке захворювання", - розповіла жінка.

Кара Анайя-Карліс з чоловіком Тоні (фото: Daily Mail)

Нещодавно в мережі завірусилося відео, на якому відвідувачка симфонічного концерту в Лос-Анджелесі видавала гучні оргазмічні звуки, які перекрикували музику.

І хоча всі з цього посміялися, PGAD - це зовсім не кумедно. Адже люди, які страждають на цей розлад, не відчувають задоволення від цих оргазмів. Насправді, для них це мука, адже вони не можуть жити повноцінним життям.

Справжня кількість хворих на PGAD невідома, і багатьом людям, які живуть з ним, може бути незручно розкривати свій стан..

Яка причина розладу, і як його лікувати

Точна причина захворювання невідома, хоча є деякі повідомлення про те, що препарат для лікування симптомів хвороби Паркінсона під назвою разагілін може бути причиною.

Інші дослідження показали, що стан може бути спричинений кістами Тарлова - заповненими рідиною мішками, спричиненими травмою або пошкодженням, які зазвичай знаходяться в нижній частині хребта.

Лікування PGAD різниться в кожному конкретному випадку, але фізіотерапія, спрямована на зміцнення тазового дна, може допомогти, як і сеанси з сексотерапевтом.