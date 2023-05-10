Жіночі риси, від яких божеволіють чоловіки

Деякі жіночі риси приваблюють чоловіків, немов магніт. І мова не про "підколоті" губки чи силіконові груди, а про спокуси, перед якими важко встояти.

Від чого саме божеволіють чоловіки, пише Telegram -канал Інтим.

Вміння себе подати

Мова йде про вміння жінки гідно, але не зверхньо подати себе, її незалежність та впевненість у власній унікальності та чарівності.

Здатність насолоджуватися життям

Сюди можна віднести вміння жінки бути легкою, грайливою та щиро насолоджуватися собою та своїм життям в цілому.

Запах

Аромат здатний викликати у чоловіка бажання - і мова йде зараз не про афродизіаки чи парфуми Сhanel, а про природний запах жінки. Це найкращий збудник для чоловіка.

Погляд

Чоловікам дуже подобається, коли у жінки горять очі, тоді хочеться підійти і познайомитися, щоб самим підзарядитися цією енергетикою, яка ніби випромінюється через погляд.

Відчуття ризику та новизни

Мужчини дуже люблять, коли жінка вміє їх здивувати і навіть вразити, додавши трохи перцю до їхніх стосунків.

Губи

Вони збуджують чоловіка, бо провокують думки про поцілунок. Важливо те, що вони мають виглядати натурально.

Фігура

Насамперед чоловік придивляється до силуету жінки - витонченості, вигинів та округлості її фігури. Достатньо одного погляду на фігуру, причому зі спини, щоб оцінити сексуальність жінки.

Спідня білизна

Загострює сексуальність саме мережива білизна. Найчуттєвішим вважається червоне, але практично на один рівень з ним чоловіки ставлять білизну чорного та білого кольору.

Жіноча ініціатива

Чоловікам дуже подобається, коли під час флірту чи знайомства ініціативу бере на себе жінка.