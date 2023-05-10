Женские черты, от которых сходят с ума мужчины

Некоторые женские черты привлекают мужчин, будто магнит. И речь не о "подколотых" губках или силиконовой груди, а о соблазнах, перед которыми трудно устоять.

От чего именно сходят с ума мужчины, пишет Telegram -канал Інтим.

Умение себя преподнести

Речь идет об умении женщины достойно, но не свысока преподнести себя, ее независимость и уверенность в собственной уникальности и обаянии.

Способность наслаждаться жизнью

Сюда можно отнести умение женщины быть легкой, игривой и искренне наслаждаться собой и жизнью в целом.

Запах

Аромат способен вызвать у мужчины желание - и речь идет сейчас не об афродизиаках или духах Сhanel, а о природном запахе женщины. Это самый лучший возбудитель для мужчины.

Взгляд

Мужчинам очень нравится, когда у женщины горят глаза, тогда хочется подойти и познакомиться, чтобы самим подзарядиться этой энергетикой, которая излучается через взгляд.

Ощущение риска и новизны

Мужчины очень любят, когда женщина умеет их удивить и даже поразить, добавив немного перца к их отношениям.

Губы

Они возбуждают мужчину, потому что провоцируют мысли о поцелуе. Важно то, что они должны выглядеть натурально.

Фигура

Прежде всего мужчина присматривается к силуэту женщины - изяществу, изгибам и округлости ее фигуры. Достаточно одного взгляда на фигуру, причем со спины, чтобы оценить сексуальность женщины.

Нижнее белье

Обостряет сексуальность именно кружевное белье. Самым чувственным считается красный, но практически на один уровень с ним мужчины ставят белье черного и белого цвета.

Женская инициатива

Мужчинам очень нравится, когда во время флирта или знакомства инициативу берет на себя женщина.