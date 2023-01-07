Жіночі "прийомчики" в ліжку, які точно не подобаються чоловікам

Увірватися до нього у ванну, коли він приймає душ перед роботою

Якщо ви думаєте, що чоловіки 24/7 думають про втіхи, це не так. Особливо перед роботою, коли він поспішає і зайшов швиденько освіжитись.

Що він думає: "Чорт, я можу хоча б 10 хвилин на день побути один?"

Чому йому це не подобається: йому не до сексу, він не виспався, йому треба швидко налаштуватися на робочий лад і бігти.

Дати йому недвозначно зрозуміти, що ти його хочеш, а потім змусити себе домагатися

Це вже геть дивно - спочатку зіграти в звабницю, а потім згадати, що мама чи хтось там казав бути скромницею.

Що він думає: "Ну так, це те, чого чоловіки хочуть, коли прийшли з роботи: ще й тут попрацювати".

Чому йому це не подобається: гра в догонялки хороша на перших порах. Тепер він уже наздогнав і хоче просто насолоджуватися здобиччю, а не ловити її знову і знову.

Які ще промахи допускають дівчата в ліжку

Неголеність. Особливо під пахвами чи на ногах. Не запускайте це, хіба що ваш чоловік - цінитель пишної шевелюри скрізь.

Відсутність гігієни і стара запрана білизна. Особливо це притаманно дівчатам, які давно у стосунках. Вони забувають, як готувалися до кожного побачення з чоловіком, вичищаючи пір'ячко. А тепер трохи облінилися і забувають приймати душ і радувати себе (і його) новою білизною.

Відсутність ініціативи. Партнер хоче бачити від вас віддачу і трошки ініціативи, а не те, як ви зі знудженим виразом обличчя відбуваєте подружній обов'язок.

"І це все?", "Ти ще там довго?", "А Коля робив це краще". Чоловік може бути швидшим, ніж ви очікуєте, або навпаки йому не вдаватиметься досягти фінішу. В будь-якому разі, будьте обережні з такими коментарями. Особливо, що стосується порівняння з колишніми.