Женские "приемчики" в постели, которые точно не нравятся мужчинам

Ворваться к нему в ванную, когда он принимает душ перед работой

Если вы думаете, что мужчины 24/7 думают об утехах, это не так. Особенно перед работой, когда он спешит и зашел быстро освежиться.

Что он думает: "Черт, я могу хотя бы 10 минут в день побыть один?"

Почему ему это не нравится: ему не до секса, он не выспался, ему нужно быстро настроиться на рабочий лад и бежать.

Дать ему недвусмысленно понять, что ты хочешь его, а потом заставить себя добиваться

Это уже совсем странно - сначала сыграть в обольстительницу, а потом вспомнить, что мама или кто-то там говорил быть скромницей.

Что он думает: "Ну да, это то, чего мужчины хотят, когда пришли с работы: еще здесь поработать".

Почему ему это не нравится: игра в догонялки хороша на первых порах. Теперь он уже догнал и хочет просто наслаждаться добычей, а не ловить ее снова и снова.

Какие еще промахи допускают девушки в постели

Небритость. Особенно под мышками или на ногах. Не запускайте это, разве что ваш мужчина - ценитель пышной шевелюры везде.

Отсутствие гигиены и старое стиральное белье. Особенно это характерно для девушек, давно в отношениях. Они забывают, как готовились к каждому свиданию с мужчиной, вычищая перышки. А теперь немного обленились и забывают принимать душ и радовать себя (и его) новым бельем.

Отсутствие инициативы. Партнер хочет видеть от вас отдачу и немного инициативы, а не то, как вы с изнуренным выражением лица отбываете супружескую обязанность.

"И это все?", "Ты еще там долго?", "А Коля делал это лучше". Мужчина может быть быстрее, чем вы ожидаете, или наоборот ему не удается достичь финиша. В любом случае будьте осторожны с такими комментариями. Особенно, что касается сравнения с бывшими.