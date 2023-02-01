Жіноче здоров'я: які обстеження необхідно проходити регулярно

Жінки часто звертаються до лікарів тоді, коли з'являються очевидні ознаки хвороб. І часом це відбувається у тій фазі, коли захворювання швидко розвивається. Більшість таких хвороб можна уникнути або встигнути зловити їх на ранній стадії, коли лікування дає найкращі результати.

Що таке жіночий check-up та які обстеження потрібно робити регулярно, розповіла гінекологиня Оксана Негрич для " Бережи себе ".

Огляд гінеколога та цервікальний скринінг

Рак матки станом на 2020 був на 4 місці за поширенням. Запобігти розвитку хвороби можна, якщо регулярно проходити огляд та вчасно лікувати передракові стани.

До цервікального скринінгу входять: ПАП-тест (цитологічний аналіз) та тестування на вірус папіломи людини (ВПЛ). Регулярність цього обстеження залежить від віку жінки, медичної історії та наявності додаткових факторів ризику (куріння, ВІЛ-інфекцій, інфекцій, що передаються статевим шляхом тощо).

Загальні рекомендації:

Від 21 до 29 років – ПАП раз на три роки, тест на ВПЛ – лише за потребою.

Від 30 до 65 років - ПАП та ВПЛ тести потрібно проходити кожні 5 років. Іноді ПАП-тест рекомендують повторювати раз на 3 роки.

Скринінг на рак молочних залоз

Цей вид раку є найпоширенішим серед жінок. Для раннього виявлення використовують УЗД молочних залоз. Лікарі не рекомендують проходити скринінгову мамографію жінкам віком до 40 років, якщо немає додаткових факторів ризику.

А ось жінкам віком 40-45 років радять робити її щорічно – з урахуванням клінічних обстежень та самообстеження молочних залоз.

Самообстеження жінкам рекомендують проводити хоча б раз на місяць. Потрібно оцінити зовнішній вигляд залоз з опущеними та піднятими руками, промацати на наявність припухлостей та ущільнень, звернути увагу на те, чи немає виділень із сосків.

Загальні рекомендації:

Від 40 до 44 років – щорічно мамографія при потребі (клінічні обстеження, самообстеження).

Від 45 до 54 років – щорічна мамографія обов'язкова.

Від 55 до 69 років – мамографію можна робити один раз на два роки. З урахуванням попередніх обстежень, клінічних та самостійних обстежень молочних залоз.

Скринінг на інфекційні хвороби

До 25 років усім жінкам, які ведуть активне статеве життя, варто проводити щорічно скринінг на гонорею та хламідіоз (ПЛР-дослідження урогенітального мазка).

Жінкам віком від 25 років рекомендують перевірятися на інфекції при плануванні вагітності або за наявності факторів ризику (новий партнер, кілька партнерів, несистематичне використання презервативів тощо).

Додаткові обстеження

Залежно від вашого способу життя та медичної історії, лікар може призначити щорічне обстеження на наявність таких інфекцій, як сифіліс, ВІЛ, гепатити B та С та інші.

Загальний аналіз крові слід робити щороку. Повної картини це не дасть, але повідомить про зміни в організмі.

Скринінг рівня холестерину та глюкози в крові – щорічно.

Огляд у стоматолога – хоча б раз на рік. Профілактичне чищення та огляд - раз на пів року.

Огляд офтальмолога, вимірювання внутрішньоочного тиску – раз на два роки, після 40 років – обов'язковий.

Огляд у дерматолога та дермоскопія – щорічно. Бажано зробити цифрове картування родимок, щоб мати основу для порівняння та відстеження змін.

Скринінг на рок товстої кишки – після 45 років потрібно робити кожні 10 років.

Скринінг на остеопороз - після 65 років щорічно.