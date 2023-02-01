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Жіноче здоров'я: які обстеження необхідно проходити регулярно

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Середа 01 лютого 2023 16:47
Жіноче здоров'я: які обстеження необхідно проходити регулярно Які обстеження жінкам потрібно проходити регулярно (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Жінки часто звертаються до лікарів тоді, коли з'являються очевидні ознаки хвороб. І часом це відбувається у тій фазі, коли захворювання швидко розвивається. Більшість таких хвороб можна уникнути або встигнути зловити їх на ранній стадії, коли лікування дає найкращі результати.

Що таке жіночий check-up та які обстеження потрібно робити регулярно, розповіла гінекологиня Оксана Негрич для "Бережи себе".

Огляд гінеколога та цервікальний скринінг

Рак матки станом на 2020 був на 4 місці за поширенням. Запобігти розвитку хвороби можна, якщо регулярно проходити огляд та вчасно лікувати передракові стани.

До цервікального скринінгу входять: ПАП-тест (цитологічний аналіз) та тестування на вірус папіломи людини (ВПЛ). Регулярність цього обстеження залежить від віку жінки, медичної історії та наявності додаткових факторів ризику (куріння, ВІЛ-інфекцій, інфекцій, що передаються статевим шляхом тощо).

Загальні рекомендації:

Від 21 до 29 років – ПАП раз на три роки, тест на ВПЛ – лише за потребою.

Від 30 до 65 років - ПАП та ВПЛ тести потрібно проходити кожні 5 років. Іноді ПАП-тест рекомендують повторювати раз на 3 роки.

Жіноче здоров'я: які обстеження необхідно проходити регулярно Скринінг на рак молочних залоз

Цей вид раку є найпоширенішим серед жінок. Для раннього виявлення використовують УЗД молочних залоз. Лікарі не рекомендують проходити скринінгову мамографію жінкам віком до 40 років, якщо немає додаткових факторів ризику.

А ось жінкам віком 40-45 років радять робити її щорічно – з урахуванням клінічних обстежень та самообстеження молочних залоз.

Самообстеження жінкам рекомендують проводити хоча б раз на місяць. Потрібно оцінити зовнішній вигляд залоз з опущеними та піднятими руками, промацати на наявність припухлостей та ущільнень, звернути увагу на те, чи немає виділень із сосків.

Загальні рекомендації:

Від 40 до 44 років – щорічно мамографія при потребі (клінічні обстеження, самообстеження).

Від 45 до 54 років – щорічна мамографія обов'язкова.

Від 55 до 69 років – мамографію можна робити один раз на два роки. З урахуванням попередніх обстежень, клінічних та самостійних обстежень молочних залоз.

Жіноче здоров'я: які обстеження необхідно проходити регулярно Скринінг на інфекційні хвороби

До 25 років усім жінкам, які ведуть активне статеве життя, варто проводити щорічно скринінг на гонорею та хламідіоз (ПЛР-дослідження урогенітального мазка).

Жінкам віком від 25 років рекомендують перевірятися на інфекції при плануванні вагітності або за наявності факторів ризику (новий партнер, кілька партнерів, несистематичне використання презервативів тощо).

Жіноче здоров'я: які обстеження необхідно проходити регулярно Додаткові обстеження

Залежно від вашого способу життя та медичної історії, лікар може призначити щорічне обстеження на наявність таких інфекцій, як сифіліс, ВІЛ, гепатити B та С та інші.

Загальний аналіз крові слід робити щороку. Повної картини це не дасть, але повідомить про зміни в організмі.

Скринінг рівня холестерину та глюкози в крові – щорічно.

Огляд у стоматолога – хоча б раз на рік. Профілактичне чищення та огляд - раз на пів року.

Огляд офтальмолога, вимірювання внутрішньоочного тиску – раз на два роки, після 40 років – обов'язковий.

Огляд у дерматолога та дермоскопія – щорічно. Бажано зробити цифрове картування родимок, щоб мати основу для порівняння та відстеження змін.

Скринінг на рок товстої кишки – після 45 років потрібно робити кожні 10 років.

Скринінг на остеопороз - після 65 років щорічно.

Жіноче здоров'я: які обстеження необхідно проходити регулярно

До речі, раніше ми писали про те, що гінеколог назвала хвороби, від яких жінки одужують і не можуть скинути вагу.

А ще розповідали про те, які ще медичні обстеження потрібно робити регулярно.

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