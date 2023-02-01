Женское здоровье: какие обследования необходимо проходить регулярно

Женщины часто обращаются к врачам уже тогда, когда появляются очевидные признаки болезней. И порой это происходит в той фазе, когда заболевание быстро развивается. Большинство таких болезней можно избежать или же успеть поймать их на ранней стадии, когда лечение дает самые лучшие результаты.

Что такое женский cheсk-up и какие обследования нужно делать регулярно, рассказала гинеколог Оксана Негрич для " Бережи себе ".

Осмотр гинеколога и цервикальный скрининг

Рак матки по состоянию на 2020 год был на 4 месте по распространению. Предупредить развитие болезни можно, если регулярно проходить осмотр и вовремя лечить предраковые состояния.

В цервикальный скрининг входят: ПАП-тест (цитологический анализ) и тестирование на вирус папилломы человека (ВПЛ). Регулярность этого обследования зависит от возраста женщины, медицинской истории и наличия дополнительных факторов риска (курения, ВИЧ-инфекций, инфекций, которые передаются половым путем и так далее).

Общие рекомендации:

От 21 до 29 лет - ПАП раз в три года, тест на ВПЛ - только по необходимости.

От 30 до 65 лет - ПАП и ВПЛ тесты нужно проходить каждые 5 лет. Иногда ПАП-тест рекомендуют повторять раз в 3 года.

Скрининг на рак молочных желез

Этот вид рака является самым распространенным среди женщин. Для раннего выявления используют УЗИ молочных желез. Врачи не рекомендуют проходить скрининговую маммографию женщинам до 40 лет, если нет дополнительных факторов риска.

А вот женщинам в возрасте 40-45 лет советуют делать ее ежегодно - с учетом клинических обследований и самообследования молочных желез.

Самообследование женщинам рекомендуют проводить хотя бы раз в месяц. Нужно оценить внешний вид желез с опущенными и поднятыми руками, прощупать на наличие припухлостей и уплотнений, обратить внимание на то, нет ли выделений из сосков.

Общие рекомендации:

От 40 до 44 лет - ежегодно маммография по необходимости (клинические обследования, самообследование).

От 45 до 54 лет - ежегодная маммография обязательна.

От 55 до 69 лет - маммографию можно делать один раз в два года. С учетом предварительных обследований, клинических та самостоятельных обследований молочных желез.

Скрининг на инфекционные болезни

До 25 лет всем женщинам, которые ведут активную половую жизнь, стоит проводить ежегодно скрининг на гонорею и хламидиоз (ПЦР-исследование урогенитального мазка).

Женщинам в возрасте старше 25 лет рекомендуют проверяться на инфекции при планировании беременности или при наличии факторов риска (новый партнер, несколько партнеров, несистематическое использование презервативов и так далее).

Дополнительные обследования

В зависимости от вашего способа жизни и медицинской истории, врач может назначить ежегодное обследование на наличие таких инфекций, как сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С и другие.

Общий анализ крови нужно делать ежегодно. Полной картины это не даст, но сообщит об изменениях в организме.

Скрининг уровня холестерина и глюкозы в крови - ежегодно.

Осмотр у стоматолога - хотя бы раз в год. Профилактическая чистка и осмотр - раз в полгода.

Осмотр офтальмолога, измерение внутриглазного давления - раз в два года, после 40 лет - обязательно.

Осмотр у дерматолога и дермоскопия - ежегодно. Желательно сделать цифровое картирование родинок, чтобы иметь основу для сравнения и отслеживание изменений.

Скрининг на рок толстой кишки - после 45 лет нужно делать каждые 10 лет.

Скрининг на остеопороз - после 65 лет раз в год.