Жіноча депресія, варта "Оскара": 5 причин подивитися фільм "Лазня диявола"

8 серпня в обмежений прокат виходить фольк-горор "Лазня диявола" Северіна Фіала та Вероніки Франц, що підкорив журі Берлінського кінофестивалю в обличчі Оксани Забужко цього року.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, про що цей фільм і чому його треба подивитися.

Про що фільм "Лазня диявола"

Це історія, натхненна реальними історичними подіями в Австрії XVIII століття - час, коли жінка не мала прав, мала народити сина та могла скоїти самогубство на фоні депресії лише через скоєння злочину.

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Висування на "Оскар"

Стрічку про дівчину з бідної родини, яка виходить заміж та оселяється у віддаленому будинку її обранця посеред густого лісу змагатиметься за номінацію на премію "Оскар" 2025 в категорії "Найкращий міжнародний фільм" від Австрії. Країна стала другою у світі, хто цього року визначився із претендентом після Ірландії.

Кадр з фільму

Мистецька цінність

Стрічка отримала нагороду "Срібний ведмідь" за видатний мистецький внесок (операторська робота) на Берлінському кінофестивалі. Над цим працював Мартін Ґшлахт, який вигравав операторські фестивалі та премії ("Малюк Джо", "Я бачу, я бачу" тощо). Камера та глядач ніби поринає у світ 18 століття, настільки правдоподібний, що цим і лячний.

"Ми намагалися відкрити фільм реальності. Отже, якщо говорити про сцени з риболовлею, то це були справжні рибалки на коропів. Коли йдеться про священника, то він справжній священник. Ми хотіли, щоб у фільм увійшло реальне життя, що зробило його доступнішим для всіх часів. Коли ви кажете, що це було майже як документальний фільм, то маю зазначити - ми попросили наших акторів і акторок жити в тих будинках. Вони там готували, вони місяцями носили одяг своїх героїв - свої костюми", - розповідає режисерка Вероніка Франц.

Кадр з фільму

Творча команда та їх перехід від жанрового горору в арт-жахастик

Над стрічкою працювала продюсерська компанія Ульріха Зайдля - скандального й водночас одного з найавторитетніших австрійських кінематографістів, що відомий своїм фільмом "Ріміні" та трилогією "Рай".

Створили фільм не менш сміливі режисери - дует Северіна Фіала та Вероніки Франц. Їхні попередні горори "Я бачу, я бачу" та "Сторожка" брали участь в жанрових кінофестивалях Європи.

"Ми не думаємо про те, що наші фільми належать горору чи артхаусному кіно. Просто в якийсь момент ми починаємо цікавитися певними аспектами історії чи персонажа, а потім починаємо розробляти фільм. Який би ярлик хтось не наклеїв на це пізніше, не наша це справа. Цей фільм розповідає про внутрішні жахи жінки. Він має справу з депресією, тому має аспекти, які здаються досить жахливими. З погляду структури, якби ми перетворили його на звичайний фільм жахів, він би скривдив справжнє життя жінки, на чиїй історії засновано фільм. Це те, що вело нас, і це те, що вирішило, що це більше артхаусний фільм, ніж прямий фільм жахів", - коментує режисер Северін Фіал.

Кадр з фільму

Наукове підґрунтя

Відправною точкою став подкаст. В епізоді This American Life дослідниця говорила про лазівки в уникненні церковного докторизму, зокрема про те, що людині у 18 столітті не дозволено вчинити самогубство, тому що це найгірший гріх - саме такий, у якому вона ніколи не може покаятися чи сповідатися.

Тому люди того часу придумали вбити когось іншого, щоб стратити себе за цей злочин. Бо перед стратою ще могли сповідатися і потрапити в рай. Це сотні випадків, по всій Європі, і переважно так вчиняли жінки. Дві третини жінок, які стратили, скоїли вбивство заради закінчення власного життя.

Режисерський дует це шокувало. Вони знайшли протоколи допитів, але не було ніяких щоденників від лиця жертв - такий був час, коли почуття не мали значення. Деякі протоколи їх доводили до сліз, тож було вирішено знімати про це кіно.

Кадри з фільму

Оцінки та рецензії

Рейтинг на Rotten Tomatoes складає 89% із відзнакою "Сертифікована свіжість", яка присуджується картинам з найкращими рецензіями та глядацьким рейтингом 90%.

Видання Variety назвало стрічку "красивим, але приголомшливо похмурим баченням жіночої депресії в Австрії XVIII століття". Тоді як Deadline підкреслює, що це "потужна історія божевілля однієї жінки" та "фільм, що дає голос жахливій історії жінок, яка сотні років перебувала під хмарним килимом мовчання".

The Hollywood Reporter пише, що "Франц і Фіала будують свій фільм навколо історичних досліджень періоду, коли хронічна депресія спонукала сотні людей по всій Європі - переважно жінок - рятуватися від пекла свого повсякденного життя, вчиняючи вбивства".

Кадр з фільму