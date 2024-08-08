Женская депрессия, достойная "Оскара": 5 причин посмотреть фильм "Одержимая"

8 августа в ограниченный прокат выходит фольк-хоррор "Одержимая" Северина Фиала и Вероники Франц, покоривший жюри Берлинского кинофестиваля в лице Оксаны Забужко в этом году.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о чем этот фильм и почему его нужно посмотреть.

О чем фильм "Одержимая"

Это история, вдохновленная реальными историческими событиями в Австрии XVIII века - время, когда женщина не имела прав, должна родить сына и могла совершить самоубийство на фоне депрессии только из-за совершения преступления.

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Выдвижение на "Оскар"

Лента о девушке из бедной семьи, которая выходит замуж и поселяется в отдаленном доме ее избранника посреди густого леса, будет соревноваться за номинацию на премию "Оскар" 2025 в категории "Лучший международный фильм" от Австрии. Страна стала второй в мире, кто в этом году определился с претендентом после Ирландии.

Кадр из фильма

Художественная ценность

Лента получила награду "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад (операторская работа) на Берлинском кинофестивале. Над этим работал Мартин Гшлахт, который выигрывал операторские фестивали и премии ("Малыш Джо", "Я вижу, я вижу"). Камера и зритель будто погружается в мир 18 века, настолько правдоподобный, и из-за этого страшный.

"Мы пытались открыть фильм реальности. Итак, если говорить о сценах с рыбалкой, то это были настоящие рыбаки на карпах. Когда речь идет о священнике, то он настоящий священник. Мы хотели, чтобы в фильм вошла реальная жизнь, что сделало его более доступным для всех времен. Когда вы говорите, что это было почти как документальный фильм, то должна сказать - мы попросили наших актеров и актрис жить в тех домах. Они там готовили, они месяцами носили одежду своих героев - свои костюмы", - рассказывает режиссер Вероника Франц.

Кадр из фильма

Творческая команда и их переход от жанрового хоррора в арт-ужастик

Над лентой работала продюсерская компания Ульриха Зайдля - скандального и одновременно одного из самых авторитетных австрийских кинематографистов, известного своим фильмом "Римини" и трилогией "Рай".

Создали фильм не менее смелые режиссеры - дуэт Северина Фиала и Вероники Франц. Их предыдущие гороры "Я вижу, я вижу" и "Сторожка" принимали участие в жанровых кинофестивалях Европы.

"Мы не думаем о наших фильмах, что они принадлежат хоррору или артхаусному кино. Просто в какой-то момент мы начинаем интересоваться определенными аспектами истории или персонажа, а потом начинаем разрабатывать фильм. Какой бы ярлык кто-то не наклеил на это позже, не наше это дело. Этот фильм рассказывает о внутренних ужасах женщины Он имеет дело с депрессией, поэтому имеет аспекты, которые кажутся довольно ужасными. С точки зрения структуры, если бы мы превратили его в обычный ужастик, он бы обидел настоящую жизнь женщины, на чьей истории основан фильм. Это то, что вело нас, и это то, что решило, что это больше артхаусный фильм, нежели прямой ужастик", - комментирует режиссер Северин Фиал.

Кадр из фильма

Научная основа

Отправной точкой стал подкаст. В эпизоде This American Life исследовательница говорила о лазейках во избежании церковного докторизма, в частности о том, что человеку в 18 веке не позволено совершить самоубийство, потому что это самый плохой грех - именно такой, в котором он никогда не может покаяться или исповедоваться.

Поэтому люди того времени придумали убить кого-нибудь другого, чтобы казнить себя за это преступление. Ибо перед казнью еще могли исповедоваться и попасть в рай. Это сотни случаев, по всей Европе, и преимущественно так поступали женщины. Две трети женщин, которые казнили, совершили убийство ради прерывания собственной жизни.

Режиссерский дуэт это повергло в шок. Они нашли протоколы допросов, но не было никаких дневников от лица жертв - такое было время, когда чувства не имели значения. Некоторые протоколы их доводили до слез, так что было решено снимать об этом кино.

Фото из фильма

Оценки и рецензии

Рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 89% с отличием "Сертифицированная свежесть", присуждаемым картинам с лучшими рецензиями и зрительским рейтингом 90%.

Издание Variety назвало ленту "красивым, но потрясающе мрачным видением женской депрессии в Австрии XVIII века". В то время как Deadline подчеркивает, что это "мощная история безумия одной женщины" и "фильм, дающий голос ужасной истории женщин, сотни лет находившейся под облачным ковром молчания".

The Hollywood Reporter пишет, что "Франц и Фиала строят свой фильм вокруг исторических исследований периода, когда хроническая депрессия побудила сотни людей по всей Европе - преимущественно женщин - спасаться от ада своей повседневной жизни, совершая убийства".

Кадр из фильма